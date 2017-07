Negociaciones avanzan, pero se mantiene paro minero en Segovia

“La manifestación no se levanta hasta tanto no haya tranquilidad para los mineros”. Esa fue la conclusión que dejó la reunión realizada en Segovia entre más de 10.000 mineros, voceros de la multinacional GranColombiaGold y la Gobernación de Antioquia.



Según voceros de la Mesa Minera del Nordeste, hubo avances en el entendimiento y acercamiento de posiciones entre las partes. Sin embargo, el levantamiento de las manisfestaciones, que iniciaron el pasado 21 de julio, no entró en discusión.

Después de 6 horas de reunión, en la que participaron: las secretarias de Gobierno y Minas, el alcalde de Segovia, Gustavo Tobón; el comandante de Policía Antioquia, el Defensor del Pueblo de Antioquia, entre otros, se lograron avances significativos, que se esperan concretar el próximo viernes.



“En este momento hay tranquilidad mientras esperamos la reunión de mañana. Pero el comercio sigue cerrado y siguen las protestas pacíficas en las vías, pero no están cerradas”, explicó Javier Ávila, integrante de la Mesa.

Desde el 21 de julio, mineros de Segovia y Remedios reclaman falta de voluntad y garantías para formalizarlos. Foto: Cortesía Mesa Minera Nordeste

Dicha organización, celebró la actitud conciliadora de la multinacional minera y que esperan garantías de seguridad de que no haya una intervención policiva ordenada desde Bogotá.



El minero aprovechó para desmentir un supuesto panfleto que está circulando en la región amenazando a los comerciantes y mototaxistas que presten servicio y no se sumen al paro. “Eso está montado, no es panfleto. Hay personas interesadas en crear temor”, añadió.



Según un comunicado de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, son cinco las razones por las cuales están inconformes:



1. La imposición de un contrato de operación injusto. El no pronunciamiento de la empresa Zandor Capital S.A con respecto a la propuesta de negociación.



2. El proyecto de Ley 169 del 2016. Según la Mesa, este proyecto busca erradicar los mineros ancestrales y tradicionales de Colombia.



3. El decreto 1102 del 2017 respecto de la adopción de medidas relacionadas con la comercialización de minerales.



4. La falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los entables y comercializadores de oro.



5. La falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los mineros ancestrales y tradicionales.



