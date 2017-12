Necrotour, un recorrido para no olvidar el conflicto armado

24 de diciembre 2017 , 10:30 a.m.

Suicidas, prostitutas, pobres, indigentes, no católicos… la lista de las personas ‘impuras de alma y corazón’, tal como han sido calificadas por la sociedad, es extensa al momento de perfilar quienes habitan, desde su concepción, los cementerios centrales o universales del país.



En Medellín, su camposanto público inició desde septiembre pasado una serie de visitas guiadas denominadas ‘Necrotour’ a estudiantes universitarios y comunidad en general con las que se pretende hacer un ejercicio de memoria y formación en arte fúnebre, cultura y arquitectura.

“El ‘Necrotour’ cuenta lo que hace el cementerio, su papel en la época de la violencia, lo que pasó, la información recuperada y el derecho a la verdad”, comentó Aiza Pichón, coordinadora del equipo de ‘Dignidad Humana’ y encargada de desarrollar la idea que solo se ha implementado en el Cementerio Universal pero que ya forma parte del itinerario de los camposantos de países como Guatemala, México, Perú y Uruguay.



A la lista, de quienes habitan desde hace varias décadas la tierra de los excluidos, se suman las miles de víctimas del conflicto armado colombiano, más conocidos como los ‘Sin nombre’ o N.N., Cadáveres que no han sido reconocidos o recuperados por sus familiares, muchos de ellos declarados como desaparecidos y uno de los objetivos por los que se desarrolló dicho trayecto.



La iniciativa, que permitió abrir las puertas del lugar, llegó posterior al ‘Plan de búsqueda de desaparecidos en Medellín’, dirigido por un equipo de investigadores de la Fiscalía desde finales de julio en el 2016; una tarea que no ha sido sencilla debido al desorden y abandono que ha tenido el lugar, en especial, desde la época más cruda del narcotráfico a finales de los 80 y hasta comienzos del año 2000.

“En el primer cuadrante no se ubicaron cuerpos (…) la segunda vez se recuperaron 17 en piso (cuerpo, tierra, cuerpo, tierra…)”, explicó Pichón respecto a las exhumaciones que se han realizado en el lugar y con las que se realizó la extracción del ADN de los N.N. y se cruzó con el banco genético colombiano, un trabajo del que se esperan lograr resultados en los próximos meses.



Desde principios de año y hasta el pasado mes de agosto la historiadora del equipo de ‘Dignidad Humana’, Andrea Rendón, ha tenido obstáculos para compilar un archivo con la información de todos los muertos sepultados en el Universal. El motivo: administradores que ya pasaron a una mejor vida, registros incinerados que contenían nombres y ubicaciones de los entierros, supuestos virus informáticos que ‘dañaron los computadores’ y todas las excusas curiosas que se puedan imaginar.

Los cuerpos 'Sin nombre' o N.N habitan en las bóvedas del lugar. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

“Es información obtenida verbalmente. Con la criminalista y la historiadora se logró encontrar a uno de los sepultureros vivos (…) es lo que se acuerde una sola persona”, detalló Pichón acerca de la labor con la que se pretende identificar a quienes están en fosas comunes y bóvedas.



Aspectos estructurales, como la descripción e historia de las 29 zonas y los 11 mausoleos que lo conforman, son narrados en el recorrido gratuito, guiado por dos profesionales (uno en historia y otro en psicología) y con una hora de duración.



Para Diego Bernal, historiador y secretario permanente de la Red Iberoamericana de valoración y gestión de Cementerios Patrimoniales, los recorridos por el camposanto se convierten en un tema de inclusión que debería ser aprovechado y conocido por los ciudadanos. “El que el cementerio haya sobrevivido nos brinda oportunidades para reivindicarlo como patrimonio de la ciudad, pues ha logrado transformar muchos imaginarios”, señaló.



Otro de los aspectos de gran importancia que rescata Bernal sobre este lugar es el hecho de que el diseño del cementerio fue realizado por el artista Pedro Nel Gómez, reconocido muralista y urbanista antioqueño con el que se esperaba crear un espacio digno para todos los medellinenses (católicos o no) desde el año de 1939; un sueño que no caló y que quedó en el abandono.



La caminata termina en el primer mausoleo destinado a las víctimas del conflicto armado colombiano y denominado ‘Ausencias que se nombran’. Allí, 64 cuerpos han sido inhumados, identificados y entregados a las familias, un espacio y servicio gratuito que no requerirá exhumación.



Personas de cualquier edad pueden realizar el ‘Necrotour’, actividad para los de mente abierta y nervios de acero.







