Narrar la piel, una exposición provocadora sobre el cuerpo y el sexo

“Me gusta lo irreverente, lo transgresor, lo que te cuestiona pero que a la vez te sensibiliza”, así se expresa Paola Rojas, una artista de 23 años que estuvo este fin de semana en Medellín con motivo de la apertura de ‘Narrar la piel’, una exposición que recoge fotografías irreverentes y provocadoras.



En efecto, la muestra consiste, básicamente, en unas 35 fotos que son el resultado de un trabajo de más de tres años. En ellas, pueden verse cuerpos desnudos, principalmente de mujeres. Pero los desnudos que Paola captó con su lente no son corrientes.

En ellos se ve una necesidad de hacer del cuerpo una metáfora, de retar el lenguaje con el que se ha definido la figura humana y la sexualidad.



Por ejemplo, hay una parte de la exposición titulada ‘Palabras del sexo’. En ella, la artista trató de mostrar, de manera gráfica, la forma en que se ha llamado a la sexualidad en la cultura popular. “Me di cuenta de que siempre la hemos relacionado o con animales o con comida. Por ejemplo, decirle gallo al clítoris. Una mujer que asume un rol sexual es llamada ‘vaca muerta’”, explica la artista.

En la experimentación que hice cambió la percepción de mi propio cuerpo. Tomé el camino más largo: la aceptación

Por ello el espectador puede encontrarse con la figura de una mujer que alude a la mencionada ‘vaca muerta’.



Para Rojas, esos modismos pueden tener como consecuencia una visión más vulgar del sexo. Entonces, con las imágenes, la artista, más que retratar el lenguaje popular y el sexo, buscó hacer preguntas a esas formas de encasillar la sexualidad.



Pero la visión del sexo y del cuerpo de Paola Rojas no fue siempre liberal, ni de exploración, como es ahora. Durante su adolescencia, recuerda, su vida estuvo profundamente marcada por la religión cristiana.

Para algunos espectadores las imágenes resultan provocadoras e irreverenes. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

En esos años acudía a una iglesia que, desde su forma de ver, sesgó la percepción que tenía de su propio cuerpo. “No me gustaba mi cuerpo, lo relacionaba con el pecado”, rememora.



Al final de la adolescencia se desligó de la iglesia cristiana y comenzó a tomar otro rumbo. Entonces, decidió estudiar publicidad.

Me di cuenta de que siempre la hemos relacionado o con animales o con comida. Por ejemplo, decirle gallo al clítoris. Una mujer que asume un rol sexual es llamada 'vaca muerta'

Paralelo al estudio de esa carrera, Paola consiguió un hobby que, a la larga, se convertiría en su herramienta de expresión: la fotografía.



Al comienzo fue solo un ejercicio experimental, completamente empírico. A pesar de que se sentía conforme con los retratos y paisajes que capturaba con su lente, sentía que podía hacer algo más. “Ya aprendió fotografía, pero eso no me llena completamente. Eso pensé ene se momento. Paralelo a eso me di cuenta de que, por la adolescencia que había tenido, no había vivido nada”, agrega.

Fue entonces cuando, estando en su habitación frente a un espejo, se le ocurrió hacer un desnudo de sí misma. Pero el pudor y la falta de aceptación de su propio cuerpo se convirtieron en una barrea que tuvo que romper: “Me dije que esto podía servirme para quitarme el miedo de mirar mi cuerpo, para dejar los tabúes a un lado”, dice.

Ese fue el punto de partida para comenzar a narrar la piel. Tres años duró esa experimentación con el propio cuerpo y que, a la larga, le permitió a Paola la aceptación del mismo.



Luego, el juego lo hizo con otros cuerpos, siempre retando a lo establecido. Eso es lo que podrán ver los espectadores en la Alianza Francesa.



MEDELLÍN