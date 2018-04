Nada que arreglan movilidad en viaducto de Moravia

03 de abril 2018 , 11:20 a.m.

Los ciclistas y peatones que transitan por el viaducto de Moravia, y que tienen que tomar el puente de la Madre Laura, siguen exponiendo su vida al circular por la calzada. Esto debido a que el camino peatonal está interrumpido en un tramo largo por unas casas que no pudieron ser compradas cuando la vía fue construida.

El riesgo lo corren, además, adultos con niños que caminan peligrosamente cerca de los camiones o buses que atraviesan el sector.

La denuncia sobre esta deficiencia vial no es nueva. Sebastián Mattos, vocero del colectivo Bellocicleta, aseguró que desde hace cerca de tres años la vienen haciendo. “En este momento seguimos solicitando acciones inmediatas. No queremos que un muerto sea el desencadenante para que al fin solucionen el problema”, agregó.



La secretaría de Movilidad de Medellín viene reuniéndose con los ciclistas para ver qué soluciones le pueden dar a este peligroso paso. En diciembre pasado, el gerente de Movilidad Humana, una dependencia de la secretaría de Movilidad de Medellín, Juan Camilo Gómez, expresó a este diario que la intervención del tramo es compleja por cuanto la vía es nacional y, por ende, regulada por el ministerio de Transporte.



Gómez, además, anunció que en marzo de este año iban a comenzar una serie de intervenciones para darle más seguridad al peatón. Sin embargo, hoy martes 3 de abril dicha intervención no ha comenzado.

Consultado al respecto, Gómez reconoció que el pasado 22 de febrero se reunió con ciclistas y les manifestó que diseñó una propuesta que va a desarrollar por partes.



En efecto, el próximo 17 de abril comenzará con una intervención de urbanismo táctico. ¿En qué consiste? En una instalación de materas que protejan al peatón. Esto obliga a que los vehículos de alto tonelaje, que transitan por el sector, tengan que hacer maniobras para esquivar al peatón, explicó Gómez.

Luego de esta intervención, el gerente de Movilidad Humana, dijo que se hará otra más el segundo semestre de este año.

El riesgo es inminente cuando las personas caminan por la calle al lado de vehículos pesados. Foto: Cortesía Bellocicleta

El funcionario comentó que lo ideal sería que la alcaldía pudiera comprar los predios que generan la interrupción del paso peatonal . Pero, por ahora, esa salida es muy complicada.



Otro problema es la velocidad de los carros que se movilizan por esa calzada. Por ser operada por el ministerio de Transporte, la municipalidad no puede modificar el límite de velocidad sin autorización de dicho ministerio.

Mattos, por su parte, cree que la actuación de la alcaldía ha sido demasiado lenta para ponerle termino a la problemática. “La preocupación puntual es que después de tres años y medio de estar realizando esta denuncia directa a la administración, ella no ha realizado ninguna medida. Estamos seguros de que es un tema netamente de disposición política”, dijo el líder de Bellocicleta.



Mattos pidió que den soluciones más rápidas, pues cree que un accidente fatal puede ser evitado si se toman medidas con prontitud.



Gómez reconoció que sí ha habido una demora, pero consideró que siempre ha habido voluntad de parte de la administración municipal.



