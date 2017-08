Museos del mundo se sentarán a conversar en Medellín

Medellín será sede del evento Museo Reimaginado, una propuesta proyectada para que se realice cada dos años y que reúne a los mejores museos de la región, para generar un colectivo de reflexión y trabajo conjunto, que permita repensar el papel que cumplen estos espacios en el mundo.



Gracias a su esencia dispuesta al intercambio creativo mediante un espíritu crítico, este encuentro se considera como el evento más importante del continente y cuenta con el aval de la Fundación TyPA (Teoría y Práctica de las Artes) de Argentina y AAM (American Alliance of Museums) de los Estados Unidos.

La primera edición se realizó en Buenos Aires, Argentina. Allí se propició un intercambio de ideas con más de 600 personas de 220 organizaciones culturales pertenecientes a 24 países. Los participantes se dedicaron a compartir sus pensamientos para generar un cambio positivo en los museos de América.



Ahora, el Parque Explora de Medellín será el espacio para volver a pensar a los museos, que es mucho más que plantear un escenario de discusión. El encuentro se realizará del 1 al 3 de noviembre para reevaluar el alcance de lo que estas instituciones pueden hacer, reflexionar sobre sus prácticas y discutir en busca de soluciones para los problemas que se desarrollan en diferentes ambientes alrededor de los museos.



“Para la mayoría los museos no son espacios abiertos. Son instituciones de élite que sirven a una pequeña parte de la población”, expresó Nina Simon, directora del Santa Cruz Museum of Art and History.

Durante tres jornadas intensivas, y a través de conferencias, conversatorios, mesas de diálogos y talleres, se presentan ideas innovadoras y enfoques creativos propios de la región, además de compartir respuestas exitosas a problemas comunes.



Serán 57 oradores de 36 países diferentes quienes tendrán la voz en las instalaciones del Explora, donde la programación se organizó alrededor de las evidencias, tendencias y problemáticas de actualidad para los museos del continente americano, proponiendo concebirlos en nuevos espacios.



En esta segunda edición del Museo Reimaginado, los debates giran en torno al rol político de los museos, a la necesidad de promover una forma de trabajo colaborativo y de revisar las formas de trabajar.

Para Andrés Roldán, director del Parque Explora, Medellín fue elegida como sede por ser la prueba de una ciudad resiliente, gracias a los cambios emprendidos por su comunidad.



“El Museo Reimaginado será una oportunidad para ver cómo una ciudad cambia su comportamiento y su futuro desde los museos como constructores de una sociedad incluyente a partir de aventuras culturales como el arte, la ciencia”, dijo.



Destacados expertos internacionales harán parte de las charlas y conferencias. Entre ellos, los más reconocidos son: Nina Simon, directora del Santa Cruz Museum of Art and History y autora de destacados libros como The Participatory Museum y The Art of Relevance; Elaine Heumann, una de las consultoras de museos más reconocidas en el mundo, experta en procesos de renovación de imagen y organización institucional; Cristián Samper, director ejecutivo y presidente de Wildlife Conservation Society, y Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia.



La propuesta de este evento es acercar los museos a la ciudadanía como lugares de encuentro y formación.



