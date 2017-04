Murió en Antioquia tití pielroja rescatada en Turbaco (Bolívar)

Luego de haber sido trasladada, el pasado jueves, al Centro de Atención y Valoración (CAV) de fauna del Área Metropolitana, en Antioquia, para recibir tratamiento, este sábado murió la tití pielroja que rescataron en Turbaco, Bolívar.



La tití fue rescatada después de un año de cautiverio en ese municipio y presentaba signos de maltrato.



“El animal fue encontrado durante Semana Santa en el caribe colombiano por una joven que, en su camino a Cartagena de Indias, vio su condición de desnutrición y alertó al concejal de Medellín, Álvaro Múnera”, informó Área Metropolitana en un comunicado, que añadió que este caso evidencia las consecuencias irreversibles del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Titií pielroja murió en Antioquia El animalito llevaba más de un año de cautiverio en Turbaco. A la ttití se le prestaron cuidados urgentes, con analgésicos, antiinflamatorios, nebulizaciones y alimentación por sonda. Video: Cortesía Área Metropolitana

Cuando la tití llegó a Antioquia, no podía caminar, padecía raquitismo, sufría de un prolapso rectal, tenía malformaciones óseas en extremidades inferiores y exteriores y estaba tan desnutrida que fue imposible tomarle muestras de sangre.



Por ello, se le prestaron cuidados urgentes, con analgésicos, antiinflamatorios, nebulizaciones y alimentación por sonda. “Toda la infraestructura y la tecnología del lugar estuvieron a su servicio pero, desafortunadamente, no fueron suficientes: la tití murió a las 11:00 a.m. del sábado pasado por un paro cardiorrespiratorio producto de una falla sistémica”, se agregó en el comunicado.



De acuerdo con Marcela Ramírez, la veterinaria que lideró la atención, “por cada animal que se muere, especialmente tratándose de hembras, hay muchos individuos que dejaron de nacer. Esto hace que la fauna silvestre esté cada vez más amenazada de extinción”.

Este caso hace parte del 80 por ciento de animales que tocan las puertas del CAV y mueren en el proceso de recuperación después de ser víctimas del tráfico ilegal. Foto: Cortesía Área Metropolitana

Este caso hace parte del 80 por ciento de animales víctimas de tráfico ilegal de fauna silvestre que muere en cautiverio o producto de las condiciones que viven en esa situación. Entre tanto, de los animales rescatados que entran al CAV, el 92 por ciento sobrevive, mientras que el 8 por ciento muere.



A marzo de 2017 habían sido recuperados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 1.163 individuos de especies silvestres, 990 de ellos entregados voluntariamente por ciudadanos que los habían capturado, comprado o mantenido como animales domésticos; 154 encontrados en el espacio público, 13 obtenidos en decomiso y 6 capturados en el medio.



