Ya son 17 los municipios con alerta por emergencia en Hidroituango

Los municipios con alerta de evacuación preventiva ante la emergencia de una creciente en el río Cauca por el represamiento en Hidroituango ya son 17.



De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, se ha evacuado a 4.985 personas, quienes han tenido que salir de sus hogares en los municipios antioqueños de Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia.

En Valdivia, uno de los territorios con mayor riesgo, el alcalde de la población, Jonás Henao, indicó que aunque la situación está en calma, hay dificultades con la gente por las condiciones en que están viviendo a causa de la evacuación de sus casas.



“No es lo mismo dormir en una colchoneta que en la cama donde lo estaban haciendo. Hay gente que no entiende las razones por las que abandonaron sus casas”, señaló.



Juan Rivera, secretario de Planeación de Tarazá, indicó que desde que se emitió la alerta se han encontrado habitantes que se resisten a evacuar. “Lastimosamente, muchas personas no ven el peligro que pueden contraer ante una emergencia como estas”, dijo.



De otro lado, el alcalde de Nechí, Esven Cortés, señaló que la gente de su municipio está asustada, e incluso hay calles anegadas, pero se intenta no generar zozobra y mantener informada a la población.



A los municipios en donde ya se conocía sobre la evacuación preventiva en Antioquia, departamento cuyas medidas se han extendido además a Briseño e Ituango, se suman Majagual, Guaranda, San Marcos, Sucre, Caimito y San Benito de Abad, en Sucre; Ayapel, en Córdoba; junto con Achí, Magangué y San Jacinto del Cauca, en Bolívar.



En Achí, el alcalde Javier Nadjar manifestó su preocupación por los niveles altos del río Cauca y añadió que aunque todavía no se han evacuado personas, permanecen atentos para iniciar la reubicación de las familias en zonas de riesgo.

Municipios con alerta de evacuación

En Antioquia:



Valdivia

Cáceres

Caucasia

Nechí

Tarazá

Briseño

Ituango



En Sucre:



Majagual

Guaranda

San Marcos

Sucre

Caimito

San Benito de Abad



En Córdoba:



Ayapel



En Bolívar:



Achí

Magangué

San Jacinto del Cauca



