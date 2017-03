Mujeres que vivieron cáncer de mama donan cabello para otras pacientes

Luego de pasar por las manos de uno de los estilistas que había en el lugar, todas las mujeres terminaban con una gran sonrisa. No se sabe cuáles eran más felices, si las que donaron su cabello para otras que están luchando contra el cáncer de mama, o las que adquirieron una nueva peluca que les dio una apariencia diferente.



Este miércoles, la sede de la fundación Fundayama, en el centro de Medellín, se convirtió en un gran salón de belleza en el que unas entregaron cabello y otras lo recibieron.

. Foto:

La particularidad: todas son mujeres que han padecido el cáncer de mama en algún momento de sus vidas o, incluso, aún luchan contra él. Y esa fue la mejor manera que encontraron de conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres.



Margarita, una mujer de 62 años, fue diagnosticada en el 2010 y tras cinco años de tratamiento logró recuperarse. Sin embargo, ante una recaída el año pasado, tuvo que someterse de nuevo quimioterapia y su cabello empezó a caerse poco a poco.



Por eso, hoy con su nueva melena de color castaño claro y ajustada a las proporciones de su rostro se siente renovada y feliz.



“Se me salieron las lágrimas de la felicidad que me dio. En el futuro donaría mi cabello sin pensarlo, porque sé la labor tan bella que están haciendo y no piden ni un peso”, expresó Margarita.



La iniciativa, que tiene el lema ‘Un riso que hace feliz’, busca iluminar el rostro donde ha habido lágrimas por causa del cáncer de mama. Y es 'riso' con s de sonrisa.



Claudia Urrego, la directora de Fundayama, explicó que entre las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se vivió una jornada de solidaridad y esperanza. Es la primera vez que la donación de cabello lo hacen mujeres que también vivieron la enfermedad.



“Mujeres que fuimos diagnosticadas de cáncer de mama hace tiempo, tenemos hoy el cabello largo y lo estamos donando en conmemoración del día de la mujer, es una forma de pronunciarnos en defensa de los derechos de las pacientes para acceder a la salud, de reconocer a las mujeres que han superado la enfermedad con valentía, poder y fuerza y es un gesto solidario con las que están empezando tratamiento”, apuntó Urrego.



También dijo que se busca seguir creando conciencia sobre la importancia del autoexamen, la detección, el diagnóstico y el tratamiento oportunos, lo que podría dar grandes opciones de tener una buena calidad de vida e incluso curarse del cáncer de mama.



Para Liliana, de 44 años, haber donado su cabello fue una experiencia maravillosa en la que quiso participar de corazón. Sabe muy bien lo que significa quedarse sin cabello, sin cejas y sin pestañas por causa de la enfermedad, lleva siete años viviéndola, en los que ha tenido 11 recaídas y 25 cirugías.



Pero su fuerza sigue intacta y ese es el mensaje que quiere darles a otras mujeres. “Al dar mi cabello les digo que las reconozco como mujeres, como guerreras que están viviendo este proceso”, sostuvo.



Para los estilistas que decidieron unirse a la jornada también es muy satisfactorio ver cómo pueden dar tanta alegría a las mujeres con su trabajo.



“Me gusta dar este apoyo dentro de mi profesión. Se siente una satisfacción bastante grande, al verles la sonrisa, ese es el pago más grande, se siente el corazón hinchado y fuerte”, puntualizó Eldar León Álvarez, quien desempeña su labor hace 26 años y quiso unirse a las actividades de Fundayama para contribuir en la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama.



MEDELLÍN