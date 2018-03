Mujeres campesinas de Antioquia: resiliencia y valentía

Ser mujer campesina en Colombia no es fácil. El informe de la Misión para la Transformación del Campo, realizado por la Dirección Nacional de Planeación en 2016, señala que las mujeres del agro tienen menos ingresos y mayor incidencia en la pobreza.



Es decir, son las más pobres entre todos los pobres. Y si a lo anterior le sumamos la condición de víctima y desplazada, ya estamos frente a una población en condición de miseria. Y, según el COMPES 161 de 2013, el 62,4 por ciento de los propietarios de la tierra son hombres, el 26, 5 mujeres y en un 9,3 la propiedad es compartida.

No me queda duda alguna de que esas enormes brechas de inclusión-exclusión que padecen las mujeres fueron aprovechadas por los actores armados para apropiarse de sus predios.



La tan acuñada frase “si usted no me vende, negocio con la viuda” no es una casualidad, es el reflejo de una sociedad que ha subestimado los derechos del género femenino en algo tan básico como el acceso a la propiedad y a la patrimonialización. Pero sorprende ante este escenario tan abrumador la generosa respuesta de las mujeres cuando se les brinda la oportunidad de ejercer sus derechos.



Este es el caso para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en la que se refleja esta actitud de resiliencia y valentía que tiene que ver con el número de mujeres solicitantes de restitución de tierras. Ellas representan un 44% del total de la población reclamante y, en los procesos judiciales, su participación corresponde al 47% como beneficiarias de los fallos de restitución, que las convierte en propietarias.

De los proyectos productivos ordenados por los jueces para las familias que recuperan sus predios, a través del trámite restitutivo, el 36% de las mujeres beneficiadas participa como representante de su familia en la implementación del mismo, es decir, que en este momento son ellas quien son la voz principal en el manejo de cerca de 4.000 millones de pesos.



Algunos dirán que falta mucho por hacer frente a la mujer rural, con respecto a la atención de otras esferas como la salud, la educación y la participación. Eso es innegable. Pero estoy convencida de que cada mujer a la que se le devuelve su tierra es una menos en línea de pobreza, porque restituir es devolver la dignidad.



PAOLA CADAVID ACEVEDO

​Directora territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras (URT)