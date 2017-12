Mujer murió en Medellín tras dudoso procedimiento estético en un Spa

La práctica de procedimientos estéticos en establecimientos no autorizados cobró otra víctima en Medellín. El más reciente caso ocurrió el pasado martes en el norte de Medellín en cercanías al parque de los Deseos, donde a una mujer de 39 años le inyectaron un químico en los glúteos.



Según las autoridades, durante la intervención la mujer perdió el conocimiento por lo que el personal del establecimiento la trasladó al hospital San Vicente Fundación donde llegó sin signos vitales.

Fernando Montes, Médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud, explicó que todo procedimiento estético que se complique es notificado a la entidad y dicho reporte fue recibido un día después de la situación.



“Inmediatamente realizamos una visita al establecimiento no cumplía con las condiciones higiénico sanitarias necesarias además de encontrar equipo médico para realizar procedimientos invasivos lo que es causa de cierre definitivo”, contó Montes.Añadió, además, que el sitio ya había sido visitado el año pasado y se le hicieron las respectivas recomendaciones porque tampoco cumplía las condiciones higiénicas que correspondían. Después de eso comenzó a cumplir con el requerimiento.

El médico aclaró que los Spa no tienen permitido realizar ningún procedimiento invasivo. Es decir, aquel que traspase piel.



En lo corrido del año, la dependencia ha visitado cerca de 300 establecimientos de los cuales, 100 fueron clausurados por no cumplir dichas normas o tener aparatos médicos para procedimientos invasivos.



Con esta, ya van cuatro víctimas de procedimientos estéticos en lugares no permitidos. Una de 41 años, otra de 44 y otra más de 50 años. Comparado con el año pasado, hay una disminución en cinco casos.



Montes reiteró el llamado a quienes deseen realizarse este tipo de procedimientos para que visiten establecimientos certificados que tengan profesionales idóneos para ese tipo de requerimientos estéticos.



