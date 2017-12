Muertes violentas dañan esta Navidad en los barrios de Medellín

A solo nueve días de acabarse este año, diciembre sería uno de los meses más violentos en Medellín. En los últimos días han aparecido cuerpos en bolsas abandonados en las calles y este viernes la Policía halló una cabeza humana tirada en una acera.



Según reportó el Sistema de Seguridad y Convivencia (Sisc) se trata de un hombre entre 40 y 45 años, a quien le desaparecieron su tronco. Su cabeza fue hallada en un sendero peatonal de la vereda Urquita del corregimiento Palmitas de la ciudad.

De acuerdo a los habitantes del lugar, la víctima no es reconocida en el sector y será difícil dar con los responsables porque la zona no tiene cámaras de seguridad.



En menos de 24 horas, en Medellín se cometieron cinco asesinatos macabros. Dos hombres que aún no han sido identificados fueron torturados y luego metidos a la silla trasera de un taxi que fue abandonado en el barrio Castilla. Al parecer, el conductor fue intimidado por un criminal con arma de fuego, quien se robó el vehículo y abandonó allí los cadáveres.



Las autoridades también registaron la muerte de una mujer, habitante en situación de calle, identificada como Abril Montenegro, quien tenía heridas con arma cortopunzante. El hecho ocurrió en medio de una riña entre Abril y un hombre, que finalmente fue capturado por la Policía, gracias a información de la ciudadanía y la víctima antes de fallecer.

El CTI realizó la inspección judicial de otro habitante en situación de calle, identificado como Jorge Eliécer Betancur, quien tenía cinco heridas en el cuerpo ocasionadas por arma de fuego. “Según residentes de Robledo, en horas de la noche escucharon unos disparos y al salir para ver qué había ocurrido observaron en la vía pública el cuerpo. Los familiares de la víctima manifiestan desconocer algún problema u amenaza en su contra”, reveló el Sisc.



En la capital antioqueña, este diciembre se han registrado 49 muertes violentas, frente a 34 del mes 12 del año anterior. Además, ya van seis los cadáveres embolsados y abandonados en la vía pública.

Para Fernando Quijano, analista del conflicto urbano, esos homicidios no son casos aislados porque en varios casos se usó la misma modalidad: asfixia mecánica, además, las víctimas fueron envueltas de la misma forma. Detrás, habría un secuestro y una tortura como si los agresores estuvieran recogiendo información.



El experto aseguró que ese tipo de asesinatos da un mensaje al crimen urbano. “Esa modalidad se usa para ajuste de cuentas, conocidas como ‘medidas ejemplarizantes’, de otra forma, hubieran ocultado el crimen”, añadió



Estos crímenes elevaron la cifra de homicidios a 568, frente a 527 del mismo periodo anterior. Después de octubre de este 2017, que cerró con 63 asesinatos, diciembre es el segundo mes más violento del año.



Por ahora, investigadores de la Policía y la Fiscalía tienen la tarea de esclarecer esos homicidios, que se atribuyen a reordenamientos de bandas criminales, tras la captura de alias Tom, máximo jefe de la Oficina de Envigado.

MEDELLÍN