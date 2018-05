¿Qué implican los movimientos de montaña en Hidroituango?

El comportamiento de la montaña de Hidroituango capta la atención de geólogos y otros expertos que monitorean constantemente con ayuda de radares y equipos de GPS. El último reporte, entregado este lunes en la noche, dio cuenta de que fueron detectados movimientos en dicha montaña, por lo cual, se tomaron medidas de prevención.

La acción inmediata fue evacuar de forma preventiva a los trabajadores que cumplían labores en esa zona específica del proyecto. Sin embargo, luego de los movimientos, no se ha presentado desprendimiento de tierra en el lugar.



Vale recordar que el pasado sábado 26 de mayo se presentó un derrumbe en una parte del túnel vial, en la parte superior del proyecto, en la cota 600 o 650 metros sobre el nivel del mar. Los expertos en el lugar indicaron que la caída del material no ha afectado el proyecto, aunque se mantienen medidas de prevención, como prohibir el paso de vehículos por ahí, por ello, las personas que deben movilizarse desde y hacia Ituango lo hacen en botes y lanchas operadas por la empresa.

John Maya Salazar, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Negocios de EPM, aclaró que este derrumbe no es similar a los dos que se presentaron en días anteriores. El túnel no está taponado, pero presenta unas grietas. En este momento se está reforzando para determinar si en próximos días es posible reactivar allí el flujo vehicular.

El vicepresidente también dijo que aunque en el proyecto trabaja un equipo con los mejores expertos nacionales e internacionales, una variable que juega un papel fundamental es el comportamiento del macizo, donde los expertos han encontrado grietas.



Un derrumbe de la parte superior de la montaña podría afectar la zona alta de las captaciones. Asimismo, la montaña presenta una situación muy diferente a la de hace una semana, por lo cual los geólogos estudian sin descanso para determinar cuáles incidencias podría tener en el proyecto.

Las personas están siendo transportadas por lancha para llegar y salir de Ituango, pues se cerró el paso vial terrestre. Foto: Cortesía EPM

Entre tanto, Maya explicó que la situación compleja que se puede estar presentando en la montaña puede deberse a que la casa de máquinas no estaba diseñada para que fluyera el agua de la manera como lo está haciendo en este momento. "Esa decisión (inundar casa de máquinas) la tomamos para preservar vidas, si no hubiéramos tomado la decisión de verter por casa de máquinas, el nivel del embalse hubiera pasado la presa", dijo el funcionario.



Todavía no es seguro cuándo se tomará la decisión de cerrar de nuevo casa de máquinas en Hidroituango para que el agua no siga evacuando por allí. Así lo informó este lunes y añadió que antes de tomar esa determinación se debe haber llegado a la cota 415 de la presa y tapado el túnel 2.

Además, dijo el vicepresidente, se deben analizar qué tan conveniente es cerrar el

lugar, de acuerdo a la respuesta que dé la montaña, en las mediciones constantes que se hacen con distintas herramientas de monitoreo.



Sin embargo, Maya también explicó que por casa de máquinas, se siguen evacuando entre 1.100 y 1.200 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que el agua que ingresa varía de acuerdo a las lluvias. Asimismo, el embalse está subiendo 80 centímetros por hora, añadió el funcionario.



La alerta se mantiene igual para las comunidades aguas abajo.



