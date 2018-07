Movilidad en Palmitas, sin el cable, pasó de 8 a 120 minutos

En el limbo. Así se sienten los usuarios del cable del corregimiento San Sebastián de Palmitas, en el occidente de Medellín.



Llevan 23 días sin su principal medio de transporte, aunque para ellos es algo más, algo vital.

Con angustia, un habitante de la vereda El Morrón, la más alejada del casco urbano del corregimiento, contó las peripecias que tuvieron que hacer en la tarde del pasado lunes para auxiliar a una persona enferma.



“¿Cómo son las circunstancias de la perra vida cierto? Mire qué horrible es para el pobre, esta persona siendo cargada en una camilla improvisada por esa bajada tan peligrosa. Y no puede ni montar en bestia (mula)”, expresó el hombre.



En cualquier otra circunstancia no sería así. Al enfermo lo hubieran montado al cable y en ocho minutos estaría en el sector La Aldea para ser transportado al centro médico del corregimiento.



Otro de los problemas denunciados por el habitante de El Morrón es económico. Asegura que los limones, las naranjas, aguacates o bananos ya no los compran abajo “porque como hay que bajarlos en bestia llegan todos magullados”.

Por eso, piden con urgencia que arreglen el cable, que desde el pasado 24 de junio está fuera de servicio cuando una de las cabinas quedó colgando con varias personas en su interior por causas que aún son materia de investigación.



“¿Por qué cuando los cables de Medellín se dañan los arreglan en horas o días? aquí ya llevamos casi un mes y no hay ni siquiera fecha clara para que esté operando de nuevo. Unos dicen que tardará entre seis y ocho meses, algo gravísimo porque más que un medio de transporte, este cable es la vida de las veredas que conecta”, expresó Aicardo Arroyave, presidente de la Junta de Acción Local (JAL) de Palmitas.

Expresó que los trayectos, que solían durar ocho minutos, ahora tardan hasta dos horas pues los caminos que conectan hacia dichas veredas son de ‘herradura’, y algunos tan angostos que no cabe un carro.

En camillas improvisadas, los habitantes de El Morrón auxiliaron a un enfermo a quien bajaron por caminos de herradura. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

En El Morrón viven unas 120 personas de las cuales, contó el líder social, hay seis que padecen entre enfermedades respiratorias y cardíacas, y condición de discapacidad, las cuales requieren atención día por medio.



“Le pedimos al alcalde que se ponga la mano en el corazón y que arregle el cable lo más pronto posible”, expresó Arroyave, quien espera que en la reunión que sostendrán mañana con voceros de la alcaldía, les tengan buenas noticias.

No están solos

Mientras la atención técnica del cable está en manos de la secretaría de Infraestructura, la atención social está a cargo de la gerencia de Corregimientos.

Ricardo León Giraldo, gerente de Corregimientos de Medellín, expresó que tienen identificados aspectos sociales, económicos, educativos y de infraestructura en los que van a trabajar.“Ya logramos que una ruta solucione parcialmente la recogida de los estudiantes para que no tengan que caminar tanto. Trabajaremos en llevar brigadas de salud para brindar la atención necesaria”, contó Giraldo.

Añadió, que también se está trabajando para comercializar los productos de estos campesinos para mitigar la afectación económica.



Sin embargo, pidió a la comunidad que le entregue toda la información detallada de la producción que tiene para poder hacer el cálculo. De igual forma, solicitó el listado de las personas enfermas o en condición de discapacidad, pues no están enterados de esta situación.



“Esperamos que en la reunión de este jueves tengamos toda la información detallada para comenzar con los planes de atención. Pero se tiene que entender que algunas soluciones no se dan de la noche a la mañana. El problema con el cable fue algo imprevisible, pero estamos trabajando para resolver la situación lo más pronto posible”, aseguró el funcionario.

Esta semana definirán la manera de recuperar el cable afectado, que está a 250 metros de altura. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Por su parte, Paula Andrea Palacio, secretaria de Infraestructura, expresó que trabajan en dos líneas buscando determinar las causas del incidente del 24 de junio, siendo la calidad del cable la principal hipótesis.

“La primera fase es recuperar la cabina afectadam, que sigue suspendida (a 250 metros), y generar el diagnóstico para dar con la solución de la falla. Y la segunda etapa es la parte jurídica con las aseguradoras, para que revisen la posible ocurrencia del fallo y garanticen la estabilidad de la obra, pues fue cambiado en 2015 y aún se encuentra en garantía”, expresó Palacio.

Esta semana se sabría cuál es la mejor opción para recuperarla sin poner en riesgo a la población que está en la zona de abajo, así como el costo para hacerlo.



Agregó en que no hay una fecha establecida para que el sistema de transporte vuelva a operar pues hay que surtir las fases ya descritas.



Puntualizó, además, que los cables del metro nunca han tenido una falla como la que tuvo el de Palmitas y que ambos tienen operadores diferentes y condiciones técnicas distintas tanto en tecnologías como en uso.



