Motociclista se fugó de camión del Tránsito, tras detención de su moto

Un curioso episodio se presentó en la ciudad, en la zona de Ciudad del Río, durante una inmovilización de una motocicleta mal parqueada.



En un video compartido por redes sociales quedó registrado cuando un motociclista, a quien le habían inmovilizado su vehículo, subió a su moto y saltó del camión de la Secretaría de Movilidad para emprender la huida.

En el recorrido el sujeto cae al suelo y tras volver a pararse para seguir el escape, golpea a la persona que graba el video.

Motociclista escapista El conductor de la moto había sido detenido por mal parqueo. Cortesía ciudadana

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín condenó lo sucedido y pidió respeto de los ciudadanos a la labor que realizan los 536 agentes de tránsito de la ciudad.



"Este es un tema de mal parqueo de una motocicleta en Ciudad del Río, nuestros agentes llegan a inmovilizar esta motocicleta, la montan a los camiones que nosotros tenemos destinados y la persona procede a bajarse abruptamente del camión en donde estaba inmovilizado el vehículo, agrede a uno de nuestros agentes y emprende la huida", indicó el funcionario.



Iglesias agregó que en la Secretaría tienen el número de las placas de la motocicleta, "y se le van a aplicar los comparendos respectivos, por supuesto mirar a nombre de quién está en el Runt".



Multas que no serán solo por mal parqueo puesto que cuando el motociclista fue detenido no presentó su licencia de conducción, Soat ni Revisión Técnico Mecánica y cuando arrancó su huida no portaba el casco.

Se le van a aplicar los comparendos respectivos, por supuesto mirar a nombre de quién está en el Runt FACEBOOK

TWITTER

El monto de la multa está por ser definido, luego de determinar cuántas infracciones cometió el conductor.



Iglesias concluyó diciendo que este tipo de comportamientos, de falta de cultura ciudadana, no pueden seguir sucediendo en la ciudad.

MEDELLÍN