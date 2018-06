‘Moriría por amar y servir’, dice el padre Diego Jaramillo

A los 86 años de vida (mayo 19) y 60 de sacerdocio (en agosto) el padre Diego Jaramillo Cuartas, mandamás de la Fundación Minuto de Dios, es el único colombiano al que vemos y oímos todas las noches por televisión desde hace 26 años sin que nos haga cambiar de canal.

Al aire desde 1955, El Minuto de Dios es quizá el programa de televisión más antiguo del mundo. No cambia de patrocinador, Azúcar Manuelita, y se despide igual: “Dios mío, en tus manos colocamos…”.



El espacio solo ha tenido dos presentadores. El primero, el fundador y padrino de sacerdocio del padre Diego, el Siervo de Dios Rafael García-Herreros, su colega eudista que lo fichó para la solidaridad desde 1955. Jaramillo lo reemplazó a su muerte en pleno Banquete del Millón en 1992.

El pastor Diego, afable, de altísimo bajo perfil y diminuto como el Salmo 23, teólogo, escritor prolífico, conferencista, consejero, lector, periodista, historiador, profesor, confesor, filántropo, ayudó a su gurú cucuteño a cambiar los primeros tugurios por casas.



Para no parecerse a ninguno nació en Yarumal, norte de Antioquia, como Epifanio Mejía, autor de la letra del himno antioqueño, y se hizo cura en la fría y obispal Santa Rosa de Osos. Por eso recita y sabe dónde queda la “la granja que fue de Ricard”, por la que pregunta el santarrosano Barba Jacob en uno de sus poemas.



Cuando le pregunto si a su edad ha pensado tirar la tolla responde que sí, que todos los días cuelga la toalla en su sitio después del baño matinal, pero que tiene cuerda para rato.



El enemigo personal del whatsapp y de otros juguetes digitales que fue distinguido por el ministerio de Educación con la Medalla Simón Bolívar por su vida y obra como maestro, compartió algo de sus días y sus noches en estas certeras respuestas.

¿Qué es envejecer? ¿Está preparado para ello?

Cuando envejezca, te contesto esa pregunta y te diré si estaba preparado.

¿A qué atribuye su longevidad y la del programa de televisión, tal vez el más antiguo del mundo?

La longevidad del programa de televisión se debe a la buena semilla que sembró el padre García Herreros; en cuanto a la mía, me remito a la pregunta anterior

Padre Diego ¿86? años no son nada?

En realidad, 86 años, y cualquier otro número que se cumpla, son una bendición de Dios

¿Le mencionan a Yarumal, su terruño, y se le alborota la saudade?

Yarumal no me alimenta saudades, porque ese terruño está siempre presente en mi corazón

¿Y la vecina Santa Rosa de Osos, donde estudió pa cura, qué le dice a su memoria?

Santa Rosa de Osos me recuerda a mis profesores, a mis amigos, con quienes espero reencontrarme en el cielo.

¿Qué tiene del Jaramillo, qué tiene del Cuartas?

De Jaramillo y de Cuartas tengo lo que soy, aunque pienso que algo se habrá deteriorado con el pasar del tiempo, pero a lo que se añadió la herencia de las queridas abuelas, cuyos apellidos eran Toro, la una, y Sánchez, la otra

¿Primer recuerdo que tiene de niño?

Los mejores recuerdos infantiles son ver y oír, como si estuviesen vivos, a mis abuelos, a mis padres, a mis hermanos y a mis tíos. Un álbum que está archivado en la biblioteca de mi memori

¿Mejor consejo que ha oído?

El mejor consejo que oí y el que más ha influido en mi existencia me lo dio el sacerdote eudista Arturo Echeverri, cuando me insinuó que leyera los cuentos que escribía el padre Rafael García Herreros.

¿Mejor consejo que ha dado?

“Anda en paz y no peques más”

"La creación y todas las creaturas son un camino para ver a Dios". Foto: Archivo personal Diego Jaramillo

¿Propósito que siempre se ha hecho y que no ha cumplido?

Solucionar la miseria en el mundo

¿Cosas que se le han quedado entre el tintero?

Escribir unas buenas crónicas, como las que redacta el periodista que ahora me interroga

¿De qué le gustaría morir?

Ojalá me pudiese morir de amar y de servir.

¿No le dan envidia algunos pecadillos que le confiesan?

Lamento no contestar esa pregunta porque prometí guardar el sigilo de la confesión.

Si cambiara de profesión ¿cuál le gustaría?

Si tuviera que cambiar de profesión y de oficio, volvería a insistir para retornar a los compromisos que ahora cumplo.

¿Objetos que siempre lleva consigo?

Un bolígrafo para escribir porque nadie está libre de encontrarse con periodistas indiscretos.

¿Le ha pasado algo que le cambió la vida?

Mis estudios de teología pastoral en Francia.

¿Adónde va a comer después del banquete del Millón?

El Banquete del Millón es una ocasión de ayunar siquiera un día para recordar que los pobres ayunan siempre.

Los ricos que asisten al banquete del millón quedan listos para entrar al reino de los cielos?

Al reino de los cielos, según dice Jesús en san Mateo, entran los que al que tiene hambre le dan de comer, al que tiene sed le dan de beber, al que está encarcelado lo visitan… esos son los pasaportes; el Señor no habló para nada de ninguna comida en especial.

¿Tanta mujer bella el día del Banquete no le daña la confesión y la primera comunión?

La creación y todas las creaturas son un camino para ver a Dios, no para apartarse del evangelio ni para privarse de la eucaristía. Eso lo debe saber cualquier ex seminarista.



¿La mejor herencia que le dejó el padre García Herreros?



¿Cómo marcha la causa de beatificación de García-Herreros?

Me imagino que muy bien, llenando todos los requisitos que exige la Iglesia en el Derecho Canónico.



¿Ya tiene apuntado en un papelito quién será su sucesor?

Por más papelitos que tuviera apuntados, el sucesor lo elegirá la Junta Directiva de El Minuto de Dios, en colaboración con las autoridades de la Congregación Eudista.

¿Y a partir de cuándo tira la toalla?

Todos los días, después de secarme en el baño, cuelgo la toalla en su gancho. Fuera de eso, el Señor es el que dispone los acontecimientos de cada día.



¿Siente fatiga de metal como para pensar en el relevo?

No conozco cómo se fatigan los metales. Por eso, no puedo saber si mi cansancio de cada día se parece a eso; pero, mientras pueda, sigo aguantando. Recuerde lo que le dije: que todavía tengo fuerzas para seguir adelante.

La virtud y el defecto que le gustaría tener

La virtud que me gustaría tener sería la que me ayude a superarme en mis peores defectos. ¿Y el defecto que me gustaría tener? ¡Ninguno!

¿El fracaso más creativo que ha tenido?

No he hecho todavía el balance de la vida. Pero cuando lo haga, tendré mucho gusto en avisarle para que lo publique en sus crónicas.

¿Lo que detesta que le regalen?

“A mula regalada no se le mira el diente”

¿Qué día de la semana le gusta más?

El domingo es el día del Señor. Y, de ahí en adelante, todos los que traigan trabajo, hasta el sábado, que es el de descanso.

¿Con qué amigo o amiga de infancia le gustaría reencontrarse?

Realmente, tengo tantas citas que no tengo tiempo de comenzar a pensar en otra más; de manera que prefiero que ellos se queden tranquilos en donde estén viviendo

¿Libro que desearía haber escrito?

He tenido muchos proyectos de escribir, sobre todo sobre un tema que considero básico y es el Espíritu Santo; pero, de momento, no tengo el tiempo y la paciencia para empuñar el bolígrafo y buscar papel de escrito.

¿Disfruta a cabalidad de lo que tiene?

¡Por supuesto que sí!

¿Sigue a pie juntillas las sugerencias de su horóscopo?

No leo horóscopos.

¿Es más lo que sabe o lo que desconoce de usted mismo?

Como el filósofo griego: realmente todos somos desconocidos para nosotros mismos

¿Persona que más admira?

Jesucristo, que es el mayor, y entre los de la tierra, pensaba decir que a Óscar Domínguez, pero…

¿Se sometería al detector de mentiras?

Espero que no tengan que ponerme nunca en un tribunal a ver si digo o no la verdad porque me parece que si me tienen que preguntar con eso es porque habré hecho algo malo y espero no estar en esa circunstancia.

De los años que tiene, ¿cuál le ha gustado más?

Digamos que el primero, cuando no me daba cuenta de nada.

¿Su plato favorito?

El posible sería la bandeja paisa, pero lo mejor es carnes blancas.

¿Se sale fácilmente de casillas?

Ni de casillas ni de la casa

¿De qué se arrepiente?

De todo el mal que he hecho.

¿Primer libro que leyó?

Me imagino que debió ser Alegría de leer, que era lo que leían todos los niños en esa época

¿Libro que está leyendo?

Algo sobre Humboldt y sobre el sabio Mutis.

¿Quién le gustaría haber sido?

Yo mismo, por lo pronto, porque todos los demás son mejores, pero creo que no está en uno ser lo que no es, sino ser lo que ha sido.

¿Qué es un amigo?

Una persona que se aguanta todas las preguntas de un periodista y las sufre con paciencia hasta terminar la larga lista que le hacen.

¿Persona que más ha influido en usted?

Rafael García Herreros.

¿Qué le gustaría olvidar?

Ya se me olvidó lo que iba a responder.

¿Por qué desea que lo recuerden?

Espero que nadie tenga que perder el tiempo y que cuando pasemos, todos nos hundamos en Dios y que nos recuerden solo por el amor que tuvimos.?

No le quito más tiempo… Mi Dios lo bendiga. Muchísimas gracias.



Óscar Dominguez

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN