El reportar la guerra será ahora otro asunto

Durante el Hay Festival 2017, el periodista y escritor británico Misha Glenny visitó la ciudad para hacer parte de la agenda musical y literaria del certamen con dos ponencias.

En la quinta edición del evento en Medellín, Glenny conversó sobre los retos del periodismo en la época actual y de su más reciente libro, Némesis.

Glenny trabajó como corresponsal en The Guardian y la BBC para diferentes países europeos.

Además, en su rol de periodista se especializó en crimen organizado y ciberseguridad.

¿Quién es Misha Glenny?

Desde muy joven me interesé por otros países, algo que no es común en los británicos o londinenses. Cuando era pequeño tuve la fortuna, con mis padres, de conocer a España, Holanda y Alemania. A partir de eso, me empecé a sentir como europeo y no como británico. A tu pregunta, yo respondo: Misha Glenny es europeo.

Como periodista tuve la oportunidad de ir a Viena, allí quería convertirme en el mejor corresponsal. Estando en ese territorio me encontré con dos historias que me adentraron a especializarme en crimen organizado: la revolución de Europa del este y la guerra de Yugoslavia.

Escribo sobre crimen organizado, sobre la globalización del crimen organizado. Pero, realmente es sobre política. Algo que siempre me ha interesado.

Usted como europeo, ¿qué conocimiento tiene de Colombia?

De joven leí sobre política internacional en Suramérica y Centroamérica. Tenía una idea muy básica de Colombia antes de venir en el 2005, pero sí había leído su historia, incluso desde los tiempos de la Independencia.

Soy consciente de la época de los ochenta con los carteles y la violencia reiterada que tuvo, pero también soy consciente de que antes de la cocaína, el país sufrió otros episodios de violencia constante.

Cuando llega la cocaína a Colombia se suma a la ecuación de violencia histórica y da paso para que sea reconocida internacionalmente como la Nación más violenta del mundo.

Para mí es fascinante y curioso cómo en un Estado que tiene los recursos naturales y humanos para tener una economía consistente, haya tanta violencia.

¿Y sobre el acuerdo de paz y el posconflico?

Apoyo totalmente el proceso de paz. La clave a largo plazo es la reducción de los niveles de violencia, implementar una estrategia contra el homicidio y el miedo en las personas. Finalmente esos son los ingredientes que generan inseguridad.

En todos los acuerdos de paz hay oposición. Lo que ha hecho Juan Manuel Santos ha sido increíble, y ha tenido un liderazgo que debe ser enmarcado. Es importante que las partes del tratado de paz cumplan con las promesas que hicieron. A los militantes de las Farc se les debe reintegrar a la sociedad y ofrecerles herramientas suficientes para sus nuevas vidas.

A partir del posconflicto, ¿cuál debe ser el rol del periodista ?

El trabajo comienza ahora, reportar la guerra será otro asunto. El periodismo local va a ser de suma importancia y el periodista no se puede dejar deslumbrar por lo que aparentemente está bien.

Por ejemplo, se debe cuestionar sobre los proyectos que implementan, si hacen parte nada más de un trabajo de relaciones públicas o si realmente están cambiando la vida de las personas. En este nuevo proceso debe haber una colaboración regional porque el país está descentralizado geográficamente.

Para usted, ¿lo digital ha cambiado la forma de hacer periodismo?

Totalmente. Ha cambiado también en esencia la estructura financiera del periodismo en el mundo,sobretodo para la prensa escrita.

Con el internet, el periodista cree tener mucha información e ignora el trabajo de investigación, por eso cuando hablo con jóvenes que quieren ser periodistas lo único que les digo es que mejor cambien de profesión.

Antonio, un criminal buscado en Brasil

‘Némesis’ es la publicación más reciente de Misha Glenny. En esta obra literaria, Antonio, un padre de familia, por diferentes circunstancias se convierte en uno de los negociadores y narcotraficantes más respetados del país.

Asimismo, en el criminal más buscado por alterar el orden y futuro de Rio de Janeiro (Brasil). Esta historia transcurre en Rocinha, una favela rodeada de un ambiente de bandas criminales, indigencia, policías corruptos y niños adinerados adictos a las drogas.

Según el autor, la narración es el reflejo del imaginario negativo y la transformación que ha tenido Brasil, tras su lucha por conseguir un futuro prometedor para sus habitantes.

Hanier Anturi Ramírez

Para EL TIEMPO