Asuntos pendientes de salud en Antioquia se trataron con el ministro

28 de diciembre 2017 , 10:53 a.m.

¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad del departamento para financiar el aseguramiento en salud con las rentas obtenidas por medio de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA)?



Ese fue uno de los temas que trataron el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, durante la reunión que sostuvieron ayer.

En reiteradas ocasiones, Pérez ha pedido que se respeten las rentas obtenidas por la FLA, en tanto que estas no son cedidas, sino de carácter departamental, por lo cual no deben ir a parar en el pago del déficit de la salud subsidiada.



De acuerdo con Gaviria, las rentas cedidas representarían unos 150.000 millones de pesos. Por su lado, el mandatario seccional indicó que no está de acuerdo con que se cedan, pues lo considera una medida ilegal.



Según Pérez, la FLA entrega para el departamento cerca de 900.000 millones de pesos, de los cuales casi 400.000 millones van para inversión en salud, es decir, cerca del 40 por ciento. Entre otras destinaciones, el 14 por ciento se va para la educación y el 10 por ciento para el deporte.



“Si empiezan a llevarse eso para Bogotá y a destinarlo todo para aseguramiento nos quedamos sin cómo ayudar un hospital, para programas de salud pública o para construir nuevas sedes”, expresó Pérez en días pasados tras enviarles a los ministros de Salud y Hacienda una misiva para convencerlos de mantener los recursos en el departamento.

Con parte de estos recursos, añadió el gobernador, se espera avanzar en la construcción de nuevos hospitales públicos. En mente están algunos en los municipios de Caldas, Entrerríos, Santa Fe de Antioquia y una nueva sede de La María, dedicado especialmente a la salud femenina.



De hecho, en la reunión de ayer se acordó también avanzar en la consecución de recursos para mejorar la red hospitalaria del departamento y se acordó, entre otros, la terminación del hospital de Vigía del Fuerte (Urabá antioqueño). Ambos funcionarios pactaron realizar un nuevo encuentro en enero próximo, con el fin de dar mayor claridad en la fuente de los recursos comprometidos para infraestructura.

Otros asuntos financieros

Entre tanto, en la reunión de ayer también se trató la crisis que atraviesa la EPS Savia Salud, que aún está en riesgo de ser liquidada, debido al déficit financiero que la aqueja.



Según el Ministro, la EPS mixta que tiene como socios a la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y Comfama, arrastra pérdidas acumuladas en los últimos tres años cercanas a los 600.000 millones de pesos.



Vale recordar que aún no se ha aprobado el plan de salvamento que se propuso para mantener a flote a la EPS. Para hacerlo, la Superintendencia Nacional de Salud puso a la EPS bajo medida de vigilancia especial, con inspecciones el 31 de octubre pasado y los próximos 28 de febrero y 31 de marzo de 2018. Gaviria aseguró que una nueva reunión será en enero próximo con el superintendente, para encontrar una salida.



Finalmente, el Ministro y el Gobernador hablaron de las deudas cuantiosas que carga Antioquia por los medicamentos del no POS, que ya están por encima de los de los 300.000 millones de pesos.



“Ahí tenemos una visión que no es del todo opuesta, pero tenemos interpretaciones distintas sobre quién debe caer la responsabilidad de aquellos medicamentos que están por fuera del plan de beneficios del régimen subsidiado: si en la Nación o las entidades territoriales”, anotó Gaviria, quien agregó que se lleva cuatro importantes tareas de Antioquia para mejorar la salud, por lo cual se mantendrá el diálogo para encontrar soluciones efectivas.



