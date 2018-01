MinDefensa se disculpó por usar el término ‘Oficina’ de Envigado

El Ministerio de Defensa ofreció disculpas por medio de redes sociales, el pasado 17 de enero, al municipio de Envigado (sur del valle de Aburrá), por haber usado su nombre para referirse a una estructura criminal.

En respuesta al derecho de petición por trino publicado el 09/12/17 sobre captura de @PoliciaColombia de alias #Tom pedimos excusas por el termino utilizado (Oficina de Envigado) al referirnos a la organización delictiva liderada por ese delincuente y que debe llamarse #LaOficina — Mindefensa (@mindefensa) 17 de enero de 2018

Las disculpas se dan un poco más de un mes después de que la cartera publicara un trino en Twitter en el que informaba la captura de alias ‘Tom’, cabecilla de la ‘Oficina’ y uno de los hombres más buscados del valle de Aburrá. El error estuvo en que escribieron ‘Oficina de Envigado’ para referirse a la estructura delincuencial, un hecho que causa revuelo en el municipio antioqueño, debido a que llevan tiempo pidiendo que no se use ese nombre.

#Atención. Se propina uno de los golpes más fuertes al narcotráfico en este año. En #ElPeñol, #Antioquia @PoliciaColombia capturó a alias #Tom, jefe de la ‘Oficina de Envigado’ y por quien EE.UU ofrecía recompensa de 2millones USD. Delinquía desde 1988 y estaba en ‘lista Clinton’ pic.twitter.com/qfzRQg4aHD — Mindefensa (@mindefensa) 9 de diciembre de 2017

Para las autoridades de Envigado es satisfactorio que el Ministerio se haya disculpado públicamente, pero consideran que no es suficiente. Según Sara Cuervo, alcaldesa encargada, la lucha que han mantenido por años es para que se retire por completo el apellido Envigado cuando se habla de la ‘Oficina’, pues cuando hacen la asociación, perjudican la imagen de los habitantes y el municipio en general.



“La buena imagen de una ciudad no se puede seguir empañando con un tema de delincuencia que nada tiene que ver con Envigado, somos el municipio de Colombia con las mejores condiciones de calidad de vida, hacemos cosas buenas por la ciudad. Somos los de menores índices de violencia en Antioquia, de robos, no existen fronteras invisibles”, expresó la funcionaria.



Asimismo, añadió que Envigado entiende la historia que lo une a la figura del capo Pablo Escobar (allí nació y creció) y el narcotráfico, pero que ya pasaron la página y se han enfocado en tener altos índices de salud, educación, infraestructura y seguridad.

Justamente, en mayo de 2017, miembros de la mesa directiva del Concejo Municipal de Envigado radicaron en Bogotá un derecho de petición en el que le pidieron al Gobierno Nacional no asociar el nombre del municipio antioqueño con la ilegalidad. La solicitud fue respaldada con las firmas del alcalde, los 17 concejales del municipio y los 26 diputados de Antioquia, entre otros organismos envigadeños.



En aquel entonces, el concejal Jorge Correa expresó que ese pasado oscuro ha sido borrado cada vez más con estrategias de progreso y desarrollo. “El 89 por ciento de las instituciones públicas las tenemos con cobertura total de la jornada única y contamos con nuestra propia universidad. Nuestros índices delincuenciales y de homicidios son los más bajos del valle del Aburrá”, agregó el funcionario.



Para lograr que el nombre de Envigado no se vuelva a pronunciar junto con el de la 'Oficina', ni siquiera en los medios de comunicación, también han contado con apoyo de los habitantes. El año pasado, desde el Concejo se empezaron a realizar diferentes campañas en redes sociales, con las etiquetas #RespetoPorEnvigado y #SientoAEnvigado, y los habitantes respondieron: fueron 10.638 firmas ciudadanas las que se recogieron para darle más soporte a la solicitud que se tramitó ante el Gobierno Nacional.



El nombre 'Oficina' de Envigado se ha dado por varios años. Al teclearlo en Google aparecen más de 380.000 registros con esa combinación de palabras, en su mayoría asociados a organigramas, capturas, extradiciones y homicidios. El nombre de esta estructura criminal surgió en los años 80 como una facción de sicarios que se estableció en el municipio al mando de Pablo Escobar.



Tras la muerte del narcotraficante, según expertos en conflicto urbano, mutó hasta convertirse en una mezcla de organizaciones más pequeñas que se aliaron con las bandas barriales para mantener el control del territorio y las rentas criminales.



