Continúa búsqueda de minero tras derrumbe, en Antioquia

Con maquinaria especial y trabajo coordinado entre varios organismos de socorro, continúa la búsqueda de uno de los mineros que quedaron atrapados tras un desplome, el pasado 31 de octubre, en una bocamina, en San Roque (Nordeste antioqueño). Se trataría del ciudadano Juan Carlos Acevedo, de 29 años, según reportes de las autoridades.

La noche del accidente fue recuperado el cuerpo de Arvison Arley Marulanda Vallejo, el otro minero que quedó bajo tierra. De los tres que estaban allí en ese momento, solo uno logró salir con vida.

Los equipos de salvamento que participan en las labores de rescate son la Agencia Nacional de Minería, tropas de la Séptima División del Ejército, el consejo municipal de gestión del riesgo y el equipo de protección del proyecto Gramalote, así como el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).

#AEstaHora | Reconocemos la ardua labor y la entrega de los Soldados Héroes Multimisión de la Brigada 14 que apoyan las labores de rescate. pic.twitter.com/kh39t186fJ — Secretaría de Minas (@secminasant) 1 de noviembre de 2017

De acuerdo con Liz Margareth Álvarez, secretaria de Minas de Antioquia, el cuerpo que lograron rescatar e identificar corresponde a Arvison Arley Marulanda Vallejo.



“En la bocamina ilegal, estaban empezando a hacer el túnel que se encontraba en vertical casi 18 metros. Cuando entraron los mineros, la capa vegetal estaba muy sensible y les cayó encima”, agregó la funcionaria, quien también lamentó que esta tragedia se suma a otras cuatro muertes de mineros en el último mes: tres en Buriticá y uno en Amagá.



Esta emergencia se enmarca en una problemática por la práctica de minería ilegal en San Roque, donde se avanza en el proceso de formalización con mineros artesanales y tradicionales.



Álvarez hizo un llamado para que los mineros no arriesguen sus vidas en estas prácticas ilegales. El alcalde confirmó que tienen identificadas unas 80 bocaminas ilegales en este momento.



El lugar donde ocurrió la tragedia, afirmó la secretaria, no pertenece al título minero del proyecto Gramalote que se desarrolla en el municipio, en cabeza de la empresa AngloGold Ashanti.



“El lugar del accidente está muy lejos del sector de Gramalote, pues Manizales es una vereda a unos 17 kilómetros de San Roque y 14 kilómetros de Providencia, que es donde esta proyecto de Gramalote”, apuntó Álvarez.



