‘Mindfulness’ para reducir el estrés se fortalece en el país

La curiosidad científica motivó a la neurorradióloga Feliza Restrepo a conocer el ‘Mindfulness’ y a participar del curso de reducción del estrés mediante esta técnica, llamado MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) por sus siglas en inglés.



Esta médica, que lleva 12 años estudiando las imágenes del cerebro, aceptó la invitación de una amiga y durante ocho semanas aprendió sobre la técnica de atención plena que brinda Bemindfulness en Medellín.

“Estaba muy interesada porque el mindfulness tiene soporte científico que muestra que su práctica constante genera cambios cerebrales que se correlacionan con el bienestar de las personas. El curso te enseña a reconocer las emociones y los pensamientos que tienes durante el día, y te permite no estar en piloto automático, sino tomar control de pensamientos y emociones”, reconoce Restrepo.



Entre las múltiples vertientes del Mindfulness, la metodología MBSR tiene más de 40 años de evolución gracias al liderazgo del PhD. Jon Kabat-Zinn en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachussetts. Esta metodología mezcla antiguas técnicas orientales con sencillas prácticas cotidianas, que han sido analizadas científicamente para verificar los efectos positivos que traen a las personas.

“Esto no es una moda, tiene una base milenaria y también una base científica como programa de entrenamiento para reducir el estrés”, afirma Elizabeth Giraldo, cofundadora con Ana María Echeverri de Bemindfulness, un centro que lleva tres años en Medellín acercándose a personas de todas las edades que quieren mejorar sus vidas.



El Mindfulness busca que las personas construyan la capacidad de atender plenamente lo que viven. Que identifiquen qué sienten y en qué partes de su cuerpo se refleja, y cómo pueden responder a sus emociones para que, por ejemplo, la rabia no se convierta en ira, ni la tristeza en depresión.



“Esto no es una fórmula mágica ni tiene una religión de por medio. Son herramientas que te sirven para aplicarlas día a día. Simplemente necesitas ser una persona del común con conciencia: hacer las cosas siempre conscientes de lo que estamos haciendo”, añade Catalina Serna, diseñadora de modas y quien también hizo el entrenamiento.

Esta metodología tiene una base milenaria y también una base científica como programa de entrenamiento para reducir el estrés. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Para Ana María Echeverri, también entrenadora acreditada en la metodología MBSR, la primera clave es aceptar nuestras emociones para entender lo que nos sucede.



“Esto tiene mucho que ver con darnos cuenta de que las emociones no son ni buenas ni malas, y que la realidad es como es”, dice Echeverri, quien agrega que este método sirve también como un apoyo en procesos educativos y sicológicos.

Exigencias y soluciones para un mundo ruidoso

Catalina Serna pasa muchas de sus horas entre los trancones que ya son cotidianos en Medellín. Sus días transcurren entre el estar atenta a sus dos hijas, a su trabajo y al hogar: el celular, las llamadas y las tareas la mantienen en actividad constante. Por eso, aún recuerda con mucho impacto cuando durante el curso MBSR la invitaron a pasar un día en silencio.



“El retiro de silencio es un día que pasas sin celular, sin reloj, sin nada. Es muy chévere porque nunca te dan un tiempo para vos sola, desconectada del resto de cosas que tenés en la vida”, recuerda.



Ese retiro de silencio se repetirá entre el 6 y el 9 de septiembre con la dirección del español Andrés Martín Asuero, entrenador certificado en MBSR y quien visita por primera vez el país para dictar conferencias y seminarios sobre esta metodología (ver programación completa).



Para Echeverri, el Mindfulness para reducir el estrés busca que las personas cambien la percepción de la vida y la vean de una manera diferente. “Es entender que no podemos quedarnos en el sufrimiento, que las emociones cambian constantemente y que no somos ni lo que pensamos ni lo que sentimos”, añade.

En estos tres años de labores, BeMindfulness ha llegado a más de 1.000 personas con conferencias y entrenamientos, tanto en Medellín como en Manizales. Además de las formaciones a personas, se han acercado a empresas y a colegios.



“En los colegios nos acercamos a los niños, a los profesores y a los padres de familia. Buscamos que los maestros recuperen la pasión y la razón por la que eligieron esta profesión. Con los niños ayudamos a que se den cuenta de que es normal sentir rabia, el punto es qué hacen con ella”, dice Camila Giraldo, instructora de Mindfulness para niños.



Entre los contenidos que se dictan durante los talleres se encuentran también la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y el saber escuchar al cuerpo. Elizabeth Giraldo subraya que no se trata de un falso positivismo, que durante el curso se reconocen las tristezas y los dolores, pero se trabaja para estar en paz en medio de las vicisitudes.



Instructor español visita a Colombia

Entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre, el español Andrés Martín Asuero visitará por primera vez el país para compartir sus conocimientos y experiencias luego de más de 14 años de practicar y enseñar el Mindfulness.



Asuero es instructor de Reducción de Estrés certificado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, según el programa Mindfulness-Based Stress Reduction, creado desde los 70 por Jon Kabat-Zinn.



Esta será la programación:



1.Sesión Orientativa



Sobre el MBSR con prácticas básicas y una charla informativa. Las personas interesadas conocerán sus beneficios y del programa específico para la reducción del estrés. Esta será en agosto 28 en el Centro Empresarial El Tesoro de 6 a 8:30 p. m. Requiere inscripción previa en www.bemindfulness.co



2.Seminario Plenamente



La formación en el método de reducción del estrés con Mindfulness, se desarrollará en un formato intensivo de 4 días en el Hotel Entre Bosques de Arví. El 30 de agosto al 2 de septiembre. Incluye estadía y alimentación.



3.Retiro de silencio



Diseñado para personas que ya practiquen Mindfulness o que hayan hecho el programa MBSR, se trata de un retiro de estilo Vipassana (técnica de meditación milenaria que busca ver las cosas tal como son) de cuatro días en el Centro de Convenciones Villa de Sales. Del 6 al 9 de septiembre.



4.Charlas empresariales



Asuero también estará abierto a dictar charlas para las organizaciones que estén interesadas en llevar técnicas de reducción del estrés al trabajo.

'Gané concentración en el trabajo', un ejemplo de la eficacia del Mindfulness

Para practicar Mindfulness no es necesario viajar a santuarios, encender velas o quemar incienso. Esta metodología de atención plena busca que las personas, dondequiera que estén, se conecten con lo que anhelan para sus vidas, y construyan una sincronía entre sus mentes y cuerpos.



“Yo me bañaba todos los días pensando en la agenda, no sabía ni qué desayunaba porque estaba pensando en el resto de cosas: el término que se iba a vencer, las tutelas que debía responder, los pliegos que debía revisar”, recuerda Jorge Pérez, abogado y servidor público, quien maneja una carga de trabajo y de estrés que muchas veces lo hacía olvidar que la familia y los amigos también hacían parte de su vida.



Por recomendación de una amiga, Pérez hizo el programa para aprender el Método de Reducción del Estrés basado en el Mindfulness (MBSR por sus siglas en inglés) y, luego de las 8 semanas de formación, logró mejorar su concentración en el trabajo y comenzó a disfrutar de los distintos momentos de su día.



“Los ejercicios que hago diario es bañarme y desayunar de manera consciente: así disfruto mucho más los alimentos y de cada momento: el estar con la familia y también trabajar consciente de cada cosa que hago”, concluye Pérez quien subraya que se trata de herramientas muy sencillas para volver a activar nuestra atención.



Carlos Mario Cano Restrepo

Para EL TIEMPO