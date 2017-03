Mincultura responde a entidades culturales

27 de marzo 2017 , 07:15 a.m.

27 de marzo 2017 , 07:15 a.m.

Rechazo al Decreto 092 del 2017, que prohíbe la contratación directa, por considerar que los afecta y criminaliza, además de la tramitología y cargas tributarias que implica, hace parte de las críticas que el colectivo de artistas antioqueños formuló al Ministerio de Cultura y es una de las razones por la cuales esta tarde, Día Internacional del Teatro, realizarán una protesta.



Igualmente, reclaman que el presupuesto cultural que, según Jaiver Jurado, director de Medellín en Escena, está en el 0,16 por ciento debería subir al 2, así mismo, abogan por la creación de un nuevo Consejo Nacional y un Plan Nacional de las Artes y la Cultura para la concertación de las políticas públicas.



Nubia Velasco, del Grupo de Divulgación y Prensadel Ministerio de Cultura, respondió, a través de EL TIEMPO, a las inquietudes planteadas por los artistas y líderes sociales.



A las 2 p. m., con una cadena humana, se iniciará la movilización en el Pabló Tobón y terminará en el Museo de Antioquia. Foto: Archivo/EL TIEMPO

¿Qué tan cierto es que los artistas se verán afectados por el Decreto 092 del 2017?

No es cierto. Si bien el Decreto establece unos requisitos para la contratación con entidades sin ánimo de lucro es preciso indicar que establece excepciones al sector cultura con la realización de contratos de apoyo con entidades de carácter artístico, cultural, deportivo y de promoción de la diversidad étnica.



Hay otros apartes que también hablan de que esas entidades no están obligadas a adelantar el proceso competitivo y tampoco estarán sujetos a competencia.



No obstante, frente a otros requisitos establecidos en el articulado del Decreto, que impondrían eventualmente trámites adicionales, el Ministerio ha adelantado mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-, que le ha anunciado que aclarará, por medio de la guía de aplicación del Decreto, el alcance a las excepciones aplicables al sector cultura que, según informa la Agencia, deberá estar exento de su aplicación.

Las entidades argumentan que habrá más tramitología y cargas tributarias, además de criminalizarlas. ¿Qué explicación tiene?

No sabemos a qué tipo de tramitología, cargas tributarias y criminalización se refieren.



Sobre el presupuesto. ¿A cuánto asciende y cuánto le corresponde a Antioquia?

No entendemos a qué se refieren con el 0,16 por ciento y tampoco con el 2. Actualmente el presupuesto cultural es de 302.024 millones de pesos. El Ministerio no regionaliza la destinación. En ese sentido, entre el 2010 y el 2016 se han invertido 180.797 millones de pesos para el sector cultural en Antioquia.



Por otra parte, el Ministerio trabaja de forma decidida en el sector teatral. De este modo, en Medellín con una inversión de 4.531 millones se han construido, adecuado y dotado varios teatros.



¿Qué opinión tiene de la creación de un nuevo Consejo Nacional y un Plan Nacional de las Artes y la Cultura?

El Ministerio ha hecho todo lo posible para que los departamentos conformen sus consejos artísticos.



Por otro lado, ya existen los planes nacionales de Artes, Música, Danza y Teatro y está el Plan Nacional de las Artes 2016 - 2020, creado hace dos años, e igualmente concertado con representantes y expertos de cada una de las áreas del sector.



