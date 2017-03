Cubana denuncia que su bebé no recibe atención médica en el Urabá

Si no hubiera sido porque amigos y conocidos le pagaron una cita médica particular y le ayudaron a pagar los medicamentos, Dayana Rocheta no sabe qué habría hecho para que su bebé de 5 meses se recuperara de la diarrea, la fiebre y una fuerte gripa que lo aquejaba desde hace varios días.



La mujer, de 23 años, es una migrante cubana que vive en Turbo (Urabá antioqueño), pero aún no ha regularizado su situación. En este municipio hubo el año pasado decenas de cubanos varados, cuando hacían tránsito hacia Estados Unidos.



Por ello, cuando llevó al niño para que lo atendieran, le dijeron que no lo podían hacer, pues no contaba con cédula de extranjería y su bebé no posee nacionalidad, pese a que nació en Colombia.



Según explicó Wilson Patiño, director de Migración Colombia regional Antioquia, de acuerdo con la ley colombiana, el niño todavía no cumple con los requisitos para recibir la nacionalidad colombiana, pues tendría que ser hijo de un colombiano o de un extranjero que esté regularizado en el país.



El funcionario también indicó que el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) tiene recursos que podrían ser usados para la atención del bebé y situaciones de ese tipo.



También manifestó que desde Migración Colombia le han dicho a Dayana que se presente para ayudarle a hacer el proceso de solicitud de refugio, la cual se envía al Ministerio de Relaciones Exteriores.



“Allá hacen el estudio, por supuesto que es un caso especial y muy seguramente se tomará una decisión a favor de ella”, añadió.



En Turbo solo quedan seis migrantes cubanos cuya solicitud de refugio está en estudio. Foto: Archivo particular

Para Dayana, el temor a ser deportada le impide hacer estos trámites. Sin embargo, Patiño reiteró que su caso es especial y que se ha tenido consideración, por razones humanitarias no se le ha deportado.



“Me siento acorralada, me gustaría que me dieran un papel para estar legal aquí. Lo que me tiene traumada es mi hijo, yo soy buena madre, quiero darle una buena educación, que sea de aquí, que pueda ser libre en Colombia”, expresó la cubana.



EL TIEMPO está a la espera de una respuesta de parte de la Secretaría de Salud de Turbo para conocer las razones por las cuales no atendieron al bebé cuando tenía problemas de salud.



En este municipio, afirmó Patiño, hay seis migrantes cubanos que presentaron solicitud de refugio y actualmente están en estudio.



