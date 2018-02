Mientras el metro de Medellín lleva pasajeros, expertos evalúan falla

la par que el metro de Medellín transporta pasajeros, expertos del sistema y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) analizan las causas del daño que se registró entre las estaciones Poblado y Aguacatala, el pasado martes.

El gerente del Metro, Tomas Elejalde, dijo que el sistema no parará la operación para buscar el fondo de la deficiencia en las catenarias, que frenó el sistema y afectó a unos 200.000 usuarios, en las tardes del martes y viernes, con el cierre de seis estaciones de la línea A: Alpujarra, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala y Ayurá.



“Preferimos hacerlo de esa manera y no parar para buscar las causas, tenemos la forma de hacerlo con herramientas especiales como cámaras termográficas y expertos externos que trabajan de la mano con técnicos del metro, con tecnología y revisiones especiales para tratar de identificar la falla. Lo que estamos haciendo es muy delicado, casi que operando a un paciente vivo a corazón a abierto”, resaltó.



Igualmente, aseguró que la falla del pasado viernes fue consecuencia de la contingencia tan grave del martes (que duró seis horas), porque ocurrió en el mismo sitio de las catenarias; mientras los otros tres inconvenientes técnicos, registrados en esa misma semana, fueron por distintas causas y menos graves.

Elejalde detalló que el daño se registró en el sitio más complejo de la línea A de las catenarias– el cable que trasmite la energía y está sobre la vía– porque hay tres vías ferroviarias, que permiten un retorno de los trenes que llegan a la estación Poblado.



“Cuando la emergencia se registra allí, solo podemos llegar hasta San Antonio, la estación anterior con retorno, para dar servicio a la línea B, al tranvía y evitar traumatismo. No es viable llegar a Poblado, porque no hay manera de devolver los trenes de forma segura, y nunca en una contingencia, vamos a arriesgar la vida de los viajeros, preferimos dar la cara”, dijo.





La forma de la catenaria en Poblado es más compleja, tiene más piezas, más cables y además, condiciones distintas, obras de infraestructura nuevas como el puente de la 4 sur, una estructura alta, que puede atraer rayos, según explicó el gerente.



Por ello, los técnicos identifican cruces de líneas nuevas de alta tensión y analizan el daño, que se presentó en horas pico, cuando más exigencia tiene el sistema, lo que genera sobrecarga en los cables.



Aunque el equipo de expertos analiza las causas, hasta ahora, no se descarta que un rayo haya afectado las catenarias, como ha ocurrido en el pasado.

Nunca en una contingencia, vamos a arriesgar la vida de los viajeros, preferimos dar la cara FACEBOOK

TWITTER

Elejalde aclaró que estudios, revisiones de bitácoras y sistemas informáticos de la empresa descartaron que se haya tratado de un error de mantenimiento mecánico; tampoco se identificó un problema en la construcción del acceso de la estación Poblado, una obra que está sobre las catenarias.



Para Víctor Valencia, experto en movilidad de la Universidad Nacional, este fue un problema que “se pudo haber evitado porque el transporte masivo no puede fallar, todos los metros del mundo tienen sistemas de mantenimiento, inspecciones muy estrictas y no admiten una afectación, por el contrario, se anticipan a estos, es decir, tienen sistemas de inspección muy precisos, protocolos muy exactos para detallar los elementos del sistema. Un daño de estos puede mostrar que hay problemas en los procesos de mantenimiento”, advirtió.



El experto aclaró que distinto es si se trató de algo impredecible como una descarga atmosférica, pero aun así, insistió en que hay sistemas de protección para evitar eso y que hay que anticiparse a las fallas.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

EnTwitter: @Johapareja