Medellín vivió una de las jornadas más violentas del año

Con un total de seis homicidios, el pasado 27 de julio fue uno de los días más violentos de lo que va del año en la capital paisa. Uno de estos lamentables decesos fue el de Manuel Jaime Arango, rector de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe a quien le dispararon, según las primeras hipótesis, por robarle su motocicleta.



Este viernes estudiantes y personal del plantel educativo le rindieron homenaje. Las autoridades avanzan en las investigaciones y el Alcalde se comprometió con atrapar a los responsables de este hecho.Un consejo de seguridad tuvo lugar en la Alcaldía de Medellín para analizar los violentos sucesos de las últimas horas, aún no se han dado las conclusiones de esta reunión.

"La ciudad entera siente una gran tristeza, Manuel Jaime Arango, una persona espectacular, le quitaron la vida, se la arrebataron. El mensaje para toda la ciudad es que no haya más violencia, se entienda y respete la importancia de la vida", expresó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en el homenaje del rector.



El mandatario también se refirió de nuevo a las dificultades de la justicia en el sentido de que muchos delincuentes son capturados por las autoridades pero liberados poco después.

En horas de la mañana se realizó el sentido homenaje con cartas de agradecimiento y velas blancas. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín

Además del rector de la I. E. Rafael Uribe Uribe otras cinco personas murieron en hechos violentos el pasado jueves.



Según el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en la madrugada del jueves en el barrio Carlos E. Restrepo fueron halladas dos personas, que aún no han sido identificadas, dentro de costales en el baúl de un taxi que había sido reportado como robado.



De acuerdo con el informe, el conductor del vehículo estaba haciendo una carrera y fue intimidado por los pasajeros, quienes le robaron el taxi así como su teléfono celular.



Otra de las víctimas mortales del jueves fue Andrés Mauricio Uribe Echeverri, de 24 años de edad, quien fue encontrado poco después de las 9 de la noche en el barrio Los Alpes, comuna 16, con seis heridas ocasionadas con arma de fuego.



Según el informe del Sisc, Uribe se encontraría consumiendo estupefacientes con un grupo de amigos cuando "fueron abordados por dos individuos que se transportaban en una motocicleta y que les preguntaron si tenían marihuana. Al responderles que no, el parrillero saca un arma y dispara en diversas oportunidades hiriendo gravemente a Andrés Mauricio".



Hernán Alonso Maya Patiño, de 32 años de edad, fue otra de las personas asesinadas. El hombre fue hallado hacia las cinco de la tarde en el corregimiento Altavista, comuna 70, con siete lesiones por arma de fuego. El informe del Sisc dice que en entrevista con allegados a la víctima, informaron que Maya había pertenecido al grupo delincuencial conocido como 'los Chivos'.



Por último, el jueves hacia el mediodía fue asesinado en el barrio Bello horizonte, comuna 7, otro hombre no identificado de entre 14 y 18 años de edad. La víctima también presentaba varias impactos de balas. Por ahora las autoridades no tienen información sobre los móviles o responsables del hecho.

Vea en este mapa los 301 homicidios que han ocurrido en Medellín en lo que va del año:

Por otro lado, el miércoles pasado también estuvo marcado por hechos de violencia. Tres personas murieron, mientras que Alexis de Jesús Galindo Vargas, falleció producto de heridas ocasionadas en una riña ocurrida el 16 de julio.



Según información del Sisc, a las 8:25 a. m. en el barrio La Esperanza, comuna 6, fue hallado en el baúl de un automóvil Edwin Fernando Rendón Restrepo, de 41 años de edad, quien tenía varias heridas con arma cortopunzante y estaba envuelto en una carpa verde.



Según las primeras informaciones, el hombre había recibido amenazas de un grupo delincuencial del sector, presuntamente por vender arepas al por mayor en ese territorio. Rendón había desaparecido desde la noche anterior y su familia ya lo estaba buscando.



La otra víctima mortal del miércoles fue Yeferson Orlando Montoya López, hallado en La Candelaria, comuna 10. Según el Sisc, era vendedor ambulante y estuvo discutiendo con otro vendedor ambulante en la calle durante la madrugada, la discusión terminó en una disputa con armas corto punzantes hacia las 06:25 a. m. Ambos resultaron heridos, Montoya, que tenía lesiones de gravedad, fue trasladado a Policlínica, donde finalmente murió debido a las heridas recibidas.

