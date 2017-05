Medellín marcha por la legalización de la marihuana

Consumidores y activistas por la legalización de la marihuana marcharán este sábado por calles del centro de Medellín para generar consciencia sobre las bondades de la planta y desestigmatizar el consumo de cannabis.



La marcha es organizada por el colectivo Comunidad Cannábica Colombiana y se espera que más de 100.000 personas se unan este sábado en Medellín.



Esta marcha se realiza simultáneamente en Bogotá y Barranquilla, y en el transcurso de mayo se hará en otras ciudades de Colombia como parte de 'Mayo Cannábico', que también incluye actividades como foros y simposios.

Los participantes también marchan por el respeto a los consumidores de cannabis. Foto: Yeison Gualdrón / Archivo EL TIEMPO

A pesar de que ha habido avances en la legalización de usos científicos y medicinales de la marihuana, aún queda mucho camino por recorrer para llegar al uso recreativo, "más aún con un nuevo Código de Policía que en vez de avanzar en el tema, retrocedes", comentó David Ponce, uno de los organizadores del evento.



"La marcha es para celebrar la vida, que estamos juntos, que existe la marihuana y por otro lado, alegar no solo contra las leyes colombianas sino las leyes internacionales prohibicionistas que no han permitido que toda la humanidad se beneficie de esta planta", agregó.La manifestación inicia en el Teatro Pablo Tobón Uribe, a donde las personas comenzaron a llegar desde las 10 de la mañana, y finaliza en el Parque de las Luces a eso de las 10 de la noche.



Vea el recorrido en este mapa:

Con el evento también se busca que los no consumidores "miren de una manera diferente el cannabis, que puedan entender que es una planta que tiene muchos beneficios y que consumirla no te hace ni un enfermo ni un delincuente y que como todos, merecemos respeto frente a nuestros derechos", dijo Ponce.



Esta es la novena versión del evento en Medellín, la primera vez que se intentó hacer fue en el 2007, pero la versión número uno solo ocurrió hasta el 2009, con una asistencia de entre 2.000 y 2.500 personas.



"Cada año ha ido aumentando, al principio era difícil que la gente creyera en estos procesos, no solo por la falta de continuidad sino por la represión que había a los movimientos sociales. Hoy, Medellín se posiciona como una ciudad capital en el tema de cultura cannábica, en el tema de cultivo, y por eso se viene dando el crecimiento", concluyó Ponce.

MEDELLÍN