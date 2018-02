Medellín lanza campaña contra la xenofobia y el racismo 

La alcaldía de Medellín, a través de la secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y la dirección de Etnias, presentó la campaña 'Valoramos nuestras diferencias porque enriquecen la cultura', que busca articular a distintos sectores de la ciudad en pro de la inclusión.



Con una manifestación artística en medio del Parque de Las Luces, se inauguró la iniciativa, que hace parte de las acciones que la administración desarrolla para la prevención del racismo y la xenofobia, asuntos que siguen estando presentes en la ciudad.



El 10 por ciento de la población total de Medellín es afrocolombiana (236.222 personas) y hay 3.500 indígenas que pertenecen a 20 comunidades diferentes.

"Estamos comenzando una campaña que va a durar mucho tiempo, porque reconocemos que como sociedad tenemos unos niveles de discriminación, de racismo, de xenofobia que nos han hecho mucho daño", aseguró Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.



Para Vélez, el mismo lenguaje cotidiano normaliza el racismo o la xenofobia. Frases como "me negriaron" o "no sea indio" dan cuenta de una realidad que solo sufren quienes, por momentos, se sienten excluidos por el color de la piel o las costumbres.



La concejal Daniela Maturana afirmó que la educación es uno de los asuntos en los que mayor inequidad se evidencia. "El 9.6 por ciento de los niños menores de 12 años afrodescendientes están desescolarizados", dijo. Pero el acceso a la salud y a la vivienda también merecen mayor atención.



Los habitantes de Medellín no deberían dudar de que hay personas diversas en el territorio, según dijo. "También tenemos una familia antioqueña que vive en Mutatá y en el Urabá, que es indígena, que es negra".

Para Maturana, el trabajo debe hacerse también desde el plan de educación, que debe incluir clases de historia que hablen de todas las razas y den cuenta de los procesos de colonización y migración.



Edgar Rúa pertenece a la comunidad afrocolombiana de Medellín y dirigió los dos actos que iniciaron la campaña. Según él, el performance denuncia lo que pasa, pero muchos habitantes no quieren ver.



"La ciudad cree que uno no vive estas cosas", dijo. Pero la realidad está en todos lados, en los bancos, en la política, en el supermercado. "¿Cuántas veces ve usted un negro de cajero?".



