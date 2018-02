No más excusas para el mal parqueo en Medellín

En las calles de Medellín se volvió costumbre ver carros mal parqueados. Este flagelo no solo se da en barrios residenciales, sino que también afecta a algunas de las vías más importantes de la ciudad.



El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, advirtió que la calle 30 es una de las vías más afectadas por esta mala práctica. Por este motivo, la alcaldía decidió lanzar una campaña para que los ciudadanos sean conscientes de la problemática que genera el mal parqueo.

La cifra es preocupante: entre el 40 y el 70 por ciento de la malla vial de la ciudad se ve afectada por los carros mal parqueados. Controlando este flagelo, en teoría, mejoraría de manera considerable la movilidad.



Para combatir esta problemática, la alcaldía lanzó la campaña ‘Por la movilidad, por el respeto, parquéate bien’. La idea, señaló el alcalde, es que no haya más excusas para que la gente se siga parqueando en espacios prohibidos.



“Es que yo por acá no conozco”, “es que tengo una vuelta muy importante”, “es que yo trabajo aquí cerquita”. Estas son algunas de las excusas que la campaña pretende erradicar. “Ya no hay disculpas, se acabaron las disculpas. Los controles van a ser más estrictos. Pero, por supuesto, lo que necesitamos es cultura ciudadana”, dijo el alcalde en la presentación de la campaña.



El alcalde, además, hizo una invitación a los ciudadanos para que hagan uso del servicio público. También advirtió que los funcionarios públicos tendrán que ser los primeros en dar ejemplo.

👌 El buen parqueo es un asunto de movilidad, pero también de cultura ciudadana. Contamos con la ciudadanía y su aporte para disminuir el número de infracciones. #ParqueateBien pic.twitter.com/Ex1mAcbVjv — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) 17 de febrero de 2018

El mandatario recordó que Medellín cuenta con 19 zonas de estacionamiento regulado. Y, aunque reconoció que se está estudiando en qué otras partes de la ciudad se pueden instalar estas zonas, Gutiérrez expresó que para él esa no es la única solución.



Esta campaña es el paso previo para la implementación de los cepos, dispositivos con que serán sancionados los mal parqueados. Cabe recordar que el comparendo por mal parqueo está en 390.615 pesos, es decir, 15 salarios mínimos vigentes. Según la secretaría de Movilidad, el año pasado realizaron 1.313 operativos que dejaron un total de 63.338 comparendos por mal estacionamiento.



Medellín