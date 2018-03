Medellín fue lugar de prueba de taxis 100% a gas natural

“El problema ambiental en Medellín no se mejorará solo con un mejor diésel. Sabemos que el combustible es uno de los factores del material particulado PM 2.5, pero hay que mirar la edad de los vehículos, porque de nada sirve echarle el mejor diésel del mundo a un carro que tiene 40 años o que no tiene al día la revisión técnico-mecánica, o si las personas no tienen buenos hábitos de conducción”.



Esas fueron las palabras de Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, durante el congreso Naturgas celebrado en Cartagena, evento que hizo énfasis en el medioambiente.

Para el directivo, hay que ver el problema de manera integrada y buscar varias soluciones. Y una de esas es el gas natural.



“El gas es fundamental para el país desde el punto de vista que la gente tenga un combustible seguro, limpio y amigable con el medio ambiente. No lo vemos como competencia con el Diésel, creemos que el gas tiene que ser parte de la solución en ciudades como Medellín”, indicó Bayón.



De hecho, con más de 400 buses, la capital antioqueña es la que más vehículos convertidos a gas hay en el país según se indicó en el Congreso.

Medellín también fue el lugar donde se realizaron las pruebas de los primeros taxis cero kilómetros que operan 100 por ciento con Gas Natural Vehicular (GNV).



“Por su topografía, Medellín es la prueba que deben pasar este tipo de vehículos. Y estos la pasaron por con muy buenos resultados. En las pruebas de aforo realizadas se obtuvieron ahorros cercanos al 55 por ciento sobre el mismo vehículo a gasolina, rendimiento que se alcanza en razón a que el vehículo es más liviano que la versión a gasolina y presenta una mejor eficiencia energética que este último”, expresó Orlando Cabrales, presidente de Naturgas.



Por su parte, Iván Martínez, gerente de ventas de Hyundai, resaltó que estos vehículos son más livianos que los normales lo que genera beneficios en velocidad. Además, ya vienen con la pipeta instalada en el chasis por lo que se ahorra el espacio en el baúl.

“En los próximos meses, se espera tener la primera flota de 100 taxis completamente dedicados a gas natural en las principales ciudades de Colombia; y en menos de 4 años, se estima haber renovado más de 40.000 taxis por unidades con motores 100 por ciento a gas natural”, contó Martínez.



Los nuevos taxis, reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 en un 47 por ciento y se espera que la eficiencia energética mejore más del 50 por ciento.



Por su parte, Carlos Arturo Díaz, vicepresidente de Gas EPM, indicó que esperan que varios de estos lleguen a Medellín. “El alcalde anunció la llegada de 1.500 taxis eléctricos, en la ciudad ya hay poco más 20.000 convertidos a gas, y esperamos que con los que vienen 100 por ciento operados con GNV se complete la flota para seguir apostándole a movilidad sostenible”, expresó el directivo.



Añadió que en los próximos meses EPM comenzará a traer prototipos de vehículos de carga pesada que funcionen con este combustible para así abarcar todos los segmentos (buses, taxis y camiones).



Cabe recordar que Emvarias tiene 66 vehículos recolectores que funcionan con GN.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Enviado especial a Cartagena@AlejoMercado10