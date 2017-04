Medellín estrena tres nuevas zonas para el parqueo de vehículos

A partir del próximo lunes entrarán en funcionamiento tres nuevas zonas de estacionamiento regulado (ZER) en la ciudad, que están ubicadas en el barrio Manila y los sectores de Parques del Río y Ciudad del Río.



Así, la ciudad gana 600 nuevas celdas para parqueo en vías públicas, según lo explicó Donald Calle, subsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

“Sobre las vías públicas de la ciudad se está presentando un fenómeno masivo de parqueo en todas las comunas, cuando se coloca una ZER se da un orden a ese parqueo”, precisó.



Este orden es necesario, comentó, porque en muchas ocasiones el estacionamiento que hacen los vehículos particulares no solo no respeta las normas de tránsito sino que genera problemas para los protocolos de atención de emergencias, por ejemplo.

“La Secretaría de Movilidad señaliza cuáles son los sitios más adecuados para poder hacer un estacionamiento del vehículo sin interrumpir el acceso a los predios, guardando la distancia de las intersecciones, respetando las cebras peatonales y espacios de circulación de ciclistas y peatones, y también los hidrantes para que en caso de emergencia los bomberos puedan usarlos”, dijo el funcionario.



Las ZER incluyen cobro por hora, que varía dependiendo del tipo de vehículo (carro o moto) y que cambia en cada uno de los sectores en donde se ubican.Este año, los precios del estacionamiento en las ZER van desde 2.900 hasta 4.200 pesos para carros y desde 1.200 hasta 2.500 pesos para motos.

A algunas personas no les gusta este cobro, pues consideran que no solo es más alto que pagarle a un ‘trapito rojo’ que cuide el vehículo, sino que no se garantiza la seguridad de sus carros o motos.



Ese es el caso de Carolina Buitrago, quien frecuentemente visita Ciudad del Río y muchas veces va en su carro.

En Medellín hay zonas de parqueo, pero no todas son respetadas Foto: Archivo/EL TIEMPO

“A mí me parece el colmo pagar esos parqueaderos porque son súper caros y el carro está ahí en la calle, realmente no están vigilándolo”, comentó.



Ella además dijo que estos también son esfuerzos para que las personas prefieran usar un poco más el transporte público en lugar del particular, “pero no me parece la manera, el transporte público no da abasto y Medellín no es una ciudad tan segura como para uno salir y caminar y coger un bus por ahí”, concluyó.



Sobre esto, el Subsecretario Técnico de la Secretaría de Movilidad indicó que crear e, incluso, duplicar las zonas de estacionamiento regulado en la ciudad fue una solicitud del Concejo y de la ciudadanía, por lo que quedó consignado en el Plan de Desarrollo, y añadió que el dinero recolectado del cobro de las ZER es invertido en proyectos de mejoramiento de vías.

“De esta forma se garantiza que esos recursos que pagan por dejar el vehículo en vía pública ingresen a la administración municipal y se reinviertan en proyectos de movilidad. Cuando este cobro lo realizan los denominados ‘trapitos rojos’ estos recursos quedan en manos de particulares”, expresó Calle.



Esto, dice Mateo Giraldo, quien también suele ir a Ciudad del Río en su motocicleta, tiene sus pros y sus contras.



Si lo vemos desde un punto de vista económico, es la Alcaldía quien se está beneficiando del dinero de los parqueaderos, que puede ser usado para mejorar la zona y renovarla; pero obvio es malo para aquellos que frecuentan el lugar a menudo y, como sabemos, esos parqueaderos no son baratos, entonces puede afectar en ese sentido”, comentó.



Igualmente, Giraldo expresó que esto puede tener un impacto positivo en el medio ambiente. “La gente que antes iba en vehículos ahora irá en transporte público o en bicicleta para ahorrarse lo del parqueadero”, dijo.

Cambios en las vías

Para que las ZER no interfieran con la normal circulación vial, algunas calles fueron habilitadas en un solo sentido así:



En Parques del Río: la calle 34, entre las carreras 63 A y 63 B, en sentido occidente –oriente. La carrera 63 A, entre las calles 34 y 35 A, en sentido sur – norte. Y la calle 35 A, entre las carreras 63 y 63 A, en sentido occidente– oriente.



En el sector de Ciudad del Río: La calle 20, entre las carreras 43 G y 44, en sentido occidente – oriente, y la carrera 44, entre las calles 18 y 18A, en sentido norte – sur.

Por último, en Manila: La calle 14, entre las carreras 43 D y 43 F, queda en sentido oriente– occidente. La calle 13, entre las carreras 43 D y 43 E, en sentido occidente – oriente. Y la carrera 43 F, entre las calles 10 y 11, en sentido norte – sur.

MEDELLÍN