Medellín sigue por fuera de la lista de las 50 ciudades más violentas

No todo son malas noticias para la ciudad de la eterna primavera, que por estos días lucha por mejorar la calidad de su aire. Por segundo año consecutivo sigue fuera del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, publicado anualmente por la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP).

Aunque otras cuatro ciudades colombianas están en la lista, Medellín, que años atrás llegó a ser considerada como la ciudad más violenta de mundo debido al conflicto entre los carteles de narcotráfico y el Estado colombiano, permanece fuera.



El CCSPJP destacó los avances del país, que aunque este año ingresó a la lista con una nueva ciudad (Armenia, en el puesto 44), "sigue mostrando un mayor y consistente éxito en reducir la violencia homicida".



Por otro lado, las dos ciudades colombianas, ambas del valle del Cauca, que más arriba están en el listado son Cali, puesto 21, con 54 homicidios por cada 100.000 habitantes; y Palmira, lugar 31, con una tasa de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes.



A pesar de esto, en el 2016 tuvieron "importantes reducciones de su tasa de homicidios", según informó la organización.



La última ciudad del país incluida en esta lista es Cúcuta, capital de Norte de Santander, que se ubica en el puesto 48, con una tasa de homicidios de 37 personas por cada 100.000 habitantes.

En Caracas, la difícil situación política por la que atraviesa Venezuela ha desatado marchas y disturbios. Foto: Federico Parra / AFP

Latinoamérica, en el top 10

De las 50 ciudades del ranquin, 19 se ubican en Brasil, 8 en México, 7 en Venezuela, 4 en Colombia, 2 en Honduras, mientras que El Salvador, Guatemala y Jamaica están en el listado con una ciudad cada uno.



"La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (43 urbes)", dice el informe del CCSPJP.



La lista, que tiene en cuenta solo a ciudades de 300.000 o más habitantes, es liderada por Caracas (Venezuela), que por segundo año consecutivo ostenta esta posición, con una tasa de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes.



La segunda posición la ocupa Acapulco (México), con una tasa de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes; la tercera es San Pedro Sula (Honduras) con 112, la cuarta es Distrito Central (Honduras) con 85, y la quinta, Victoria (México), con 84.



Además, cuatro de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el listado, son venezolanas.



El listado completo de las ciudades más violentas puede consultarse en la página web del CCSPJP.

Percepción de seguridad

Aunque salir de este listado es positivo para Medellín, sus habitantes aún no se sienten del todo seguros en la capital antioqueña.



Según la última encuesta de percepción ciudadana 'Medellín Cómo Vamos', solo el 51 por ciento de la gente se siente segura en Medellín, mientras que el 34 por ciento no se siente ni segura, ni insegura; y el 15 por ciento definitivamente insegura.



Por otra parte, las cifras en homicidios, que hasta este 24 de febrero permanecían por debajo de las del mismo periodo del año pasado, registran una leve tendencia al alza.

Entre el primero de enero y el 7 de abril de este año han sido asesinadas 129 personas; en la misma época del 2016 habían sido víctimas de este flagelo 127, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Secretaría de Seguridad de Medellín.



No obstante, en comparación con las cifras del 2015, el recorrido en la reducción en homicidios es notorio. En marzo del 2015 fueron asesinadas 45 personas, en el mismo mes del 2016, 30, y este año, 25.

MEDELLÍN