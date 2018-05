Medellín, cinco años con las manos en alto por el hurto de celulares

Fui víctima de hurto en el 2016. En ese momento, sin saberlo, fui parte de los 6.375 ciudadanos víctimas de un flagelo que ha crecido en más de 500 por ciento en los últimos años.



Dos sujetos en una moto nos abordaron a mí y otros dos amigos en la calle 33 mientras esperábamos a que el semáforo pasara a rojo.



–‘Mostro’, bájense de celulares si no quieren que los ‘pele’– dijo el parrillero dejando ver un revólver.

Nada qué hacer. ¿Por qué a nosotros? Es lo primero que uno pregunta. Pero analizando las cifras del Observatorio del Delito de la Policía Nacional, me percaté que me robaron el día con mayores casos (sábado) y la hora con más hurtos (entre 5 y 6 de la tarde). Según las cifras, ese día han robado a 3.800 personas y en ese lapso de tiempo a 1.171.



Según el mismo reporte de las autoridades, entre 2013 y 2017, al menos 23.552 celulares fueron robados en la capital antioqueña. Es como si le hurtaran el teléfono móvil a poco más de la mitad de los asistentes a un clásico Nacional vs. Medellín con el Atanasio Girardot a reventar.



De esos 23.552, 1.573 fueron en 2013, el año siguiente aumentó a 2.139 y en 2015 ya iban 3.664. De allí se presentó el mayor pico registrado en los últimos años, que fue entre 2015 y 2016, año en el que casi se duplicó la cifra (3.664 a 6.375 casos). También fue el año en el que se presentó el cambio de administración entre Aníbal Gaviria y el actual alcalde, Federico Gutiérrez, quien se ha caracterizado por su llamado a la lucha frontal contra las estructuras criminales. El año pasado la cifra fue de 9.801 casos.

En esos 5 años, los días sábado y viernes fueron en los que más robos hubo con 3.800 y 3.689 casos respectivamente.

Mapa del delito

El centro sigue siendo el lugar donde más robo de celulares hubo. Mire los 10 barrios con más hurtos.

En el Plan de Desarrollo del cuatrienio la inversión de la alcaldía en Seguridad asciende a más de 800.000 millones de pesos, de los que sobresalen los 92.000 millones de pesos en cámaras de vigilancia de última tecnología con las que Medellín pasaría de tener 300 a más de 760 este año.



De igual forma, en el Centro, lugar con mayor número de hurtos, se reforzó el pie de fuerza con más de 260 uniformados para un total de 665 policías distribuidos en 66 cuadrantes.



¿Entonces qué pasa? Para Max Yuri Gil, investigador social, las redes sociales han ayudado a generar una sensación de inseguridad con respecto al tema.



“Siempre hay una diferencia entre lo que se denuncia y lo que pasa. Este auge de los videos que circulan por redes sociales genera un efecto ‘bola de nieve’ que termina generando una sensación de que la ciudad está inundada de robos pero no necesariamente es así”, opinó el experto.



Sin embargo, indicó que la modalidad de fleteo sí ha crecido en los últimos años en la ciudad.De otro lado, datos entregados por la secretaría de Seguridad indican que este año la situación no parece mejorar. Con corte al 21 de abril registraron 2.946 casos, un incremento del 9 por ciento en ese flagelo en comparación con el año pasado.

Así operan

En la mayoría de hurtos, tanto los asaltantes como los atracadores se movilizaban a pie. Llama la atención el crecimiento de robos en el metro en los últimos años.

Lo que ha hecho la Alcaldía

David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com - en twitter @AlejoMercado10



*Recopilación de datos

Mariana Peláez, Heinar Ortiz y Alejandro Mercado