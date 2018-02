Medellín cederá su derecho en el megalote del Tulio Ospina de Bello

La Administración Municipal radicó ante el Concejo de Medellín un proyecto de acuerdo en el que solicita su aval para donarle su derecho (50 por ciento) sobre el megalote del Tulio Ospina de Bello al Área Metropolitana del valle de Aburrá (AMVA). La definición de la suerte del predio es clave porque es la última oportunidad para que la región tenga un megaparque metropolitano (su extensión es de 97,31 hectáreas, tanto como 120 canchas de fútbol),

El lote fue donado por la familia Ospina para que se convirtiera en espacio público. En 1973 se constituyó la primera escritura mediante la cual el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) cedió el predio con la condición de construir un parque regional.



Por 40 años el predio no se usó por esa condición. La cláusula se resolvió el 29 de junio de 2017 cuando se firmó ante la Notaría Primera de Bello un documento que levantó la restricción y entregó el predio, por mitades, a Medellín y a la Gobernación.



El pasado 9 de febrero, la Alcaldía de Medellín pidió, expresamente al Concejo, la autorización para entregarle su mitad al AMVA y que sea esta la que desarrolle el proyecto de interés metropolitano con beneficios ambientales para el valle de Aburrá, “sin que la cesión implique la modificación de condiciones impuestas por el ICA en la originaria escritura pública”.

“A partir de la cesión de derechos, el AMVA deberá gestionar con el ICA cualquier alternativa de proyecto en las condiciones que establezca la entidad cedente (ICA) y responderá por todas las cargas, gravámenes y obligaciones, inherentes al lote cedido, recibiéndolo en el estado que se encuentre al momento de la cesión”, afirmó la Alcaldía.



El alcalde Federico Gutiérrez justificó el lunes en el Concejo que “lo importante para nosotros, como Administración, es preservar estas áreas para el disfrute ciudadanos, priorizando el medioambiente. Durante muchos años el lote estuvo a la deriva, ahora hay una oportunidad”.



“Lo mejor como Municipio es entregarle el lote al Área y que se trabaje conjuntamente con la Gobernación”, añadió el mandatario, e indicó que “será importante la discusión, revisar qué tipo de proyectos se deben hacer y que sea una discusión pública”.

Aura Marleny Arcila, presidenta del Concejo, aseguró que la cesión del lote Tulio Ospina permitirá desarrollar proyectos de la centralidad Norte. “Será labor del Concejo asegurarse de que Medellín reciba, de parte del Departamento, y de su compromiso con el Área, compensaciones o garantías del uso de esos bienes”.



El AMVA dijo que no se pronunciaría al respecto hasta que se tramite el proyecto de acuerdo.

Autódromo se construirá en 200.000 metros cuadrados

El predio le pertenece a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía de Medellín Foto: Esneyder Gutiérrez

El gobernador Luis Pérez dijo el pasado 17 de enero cómo sería la desagregación del gigantesco lote: Primero se legalizarán los terrenos que actualmente ocupa el Metro (40.000 metros cuadrados) y el municipio de Bello (120.000 metros cuadrados).



Otros cuatro lotes, que suman 550.000 metros cuadrados, se distribuirían de la siguiente forma: 200.000 metros cuadrados para un autódromo, 330.000 metros cuadrados para el parque que desarrollaría el AMVA, 10.000 metros cuadrados para una estación de Policía y otra área igual para una estación de bomberos.



Dos acuerdos metropolitanos y un concurso público ya habían definido el futuro del megalote desde 2007, hasta con la realización de un concurso internacional.

¿Se pueden ceder bienes entre entidades públicas?

Según el artículo 355 de la Constitución, ningún órgano del poder público podrá hacer donaciones a personas de derecho privado. Pese a ello, la Alcaldía justificó, en la exposición de motivos del proyecto, que no hay claridad sobre si el alcance de dicha prohibición se extiende a donaciones entre entidades públicas.



La Administración citó un concepto del Consejo de Estado, de 2003, en el que sostuvo que la prohibición de hacer cesiones gratuitas entre entidades públicas no puede deducirse de dicho artículo constitucional. Según añadió la Alcaldía, si la transferencia se hace para cumplir deberes constitucionales, la prohibición no aplica.



David Suárez Tamayo, magíster en Derecho y docente de Eafit, dijo que el mencionado artículo constitucional no es aplicable porque el Área Metropolitana es una entidad pública regida por derecho público. “El municipio y los concejales deben analizar la conveniencia, oportunidad y conocer la finalidad, que no sea para el simple beneficio del Área”, dijo.



Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor de ADN