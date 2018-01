En dos días asesinaron a tres líderes en Antioquia, Córdoba y Cúcuta

Según denuncias hechas por la ONU, entre el miércoles 17 de enero y el jueves 18 fueron asesinados tres líderes sociales en Antioquia, Córdoba y Cúcuta.



El primer caso fue el de Jorge Jimy Celis, líder comunitario de la capital de Norte de Santander. Primeras versiones de las autoridades indican que Celis fue asesinado por un hombre encapuchado que le propinó varios disparos. El hecho se registró en el barrio Colinas del Tunal.



“Estamos en terreno dando seguimiento a este homicidio. Nos solidarizamos con su familia”, expresaron voceros de la ONU.

Ese mismo día fue asesinado Víctor Manuel Morato, por dos hombres armados en Yondó, en el Magdalena Medio Antioqueño.



Morato era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Rompida 1 de ese municipio, donde hay una guerra entre bandas criminales por las rentas del microtráfico.



La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, explicó que tras el crimen hubo un consejo de seguridad con el alcalde de Yondó y las Fuerzas Militares para analizar la situación de orden público de ese municipio y del Magdalena Medio. “Hay reacomodo de rutas del microtráfico y de mandos en las bandas por las capturas de jefes de primer, segundo y tercer nivel”, aseguró.

Sin embargo, explicó que los primeros análisis sobre el crimen arrojan que no tendría nada que ver con la labor de derechos humanos ni por pertenecer a la Junta de Acción Comunal. El líder no había recibido amenazas en su contra.



“Viene un grupo especializado para investigar los hechos, pero, al parecer, son aislados. Aunque no hay amenazas de desplazamientos tras el homicidio, se le dará protección a la comunidad con aumento de pie de fuerza”, agregó la funcionaria.



Durante el año pasado, 21 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Antioquia, otros 70 recibieron amenazas de muerte.



El jueves se registró el asesinato del presidente de la JAC Plinio Pulgarín, en San Pedrito, zona rural de Córdoba.



Autoridades indicaron que el hecho se presentó en la madrugada, en la vivienda del líder, cuando hombres encapuchados ingresaron para sacarlo y dispararle. Testigos señalan que los hombres armados amenazaron a la comunidad del sector y les ordenaron que abandonaran el territorio.



