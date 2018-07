El 64% de los homicidios en Medellín son por luchas entre las bacrim

Hay miedo en Medellín. El temor se acrecienta en la gente por los homicidios de transportadores, las quemas de buses y el aumento en las muertes violentas que se sitúa en 24 por ciento en comparación con el 2017.



Pero, según la secretaría de Seguridad de Medellín, el miedo lo tienen es las estructuras criminales por los resultados en materia de capturas que han realizado las autoridades.

“Hoy los que tienen miedo son los criminales por lo que les pueda pasar. Hoy no hay ninguno de los grandes cabecillas en la calle y no vamos a ceder un milímetro de terreno. Negociar con estos criminales no es viable en una ciudad como Medellín”, expresó Andrés Tobón, secretario de esa dependencia.



Y es que, según él, la capital antioqueña es el centro de todas las finanzas ilegales del país. “Todo el dinero no bancarizado pasa por Medellín”, puntualizó.

Si bien reconoció el incremento en los homicidios en la ciudad (373 casos con corte al 26 de julio contra 300 casos en 2017), aseguró que estos se presentan en las zonas con mayor presencia criminal: el Centro, San Javier y Altavista.



No solo eso, de los 373 casos reportados por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), 239 están asociados a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Un 64 por ciento.



Llama la atención que el número de muertes asociadas a GDO, al 31 de mayo de este año, era de 119. Lo que indica que en menos de dos meses se presentaron 120 casos más.

El secretario Tobón, al igual que voceros de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana, socializaron la estrategia de seguridad ante el concejo de Medellín que los citó a debate ante la álgida situación que vive la ciudad.



Allí, un analista del crimen organizado de la Policía Metropolitana informó que los cabecillas de la 10 Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín) se encuentran capturados, y que estas están siendo lideradas por segundos, terceros y hasta cuartos en la línea de mando lo que ha generado una “desestabilidad importante en estas organizaciones pues no tienen control de sus propios integrantes ni tampoco de sus rentas criminales”.



El secretario de Seguridad argumentó que estos grupos “están buscando desesperadamente los dineros que ya no tienen”.

Por su parte, Jaime Mejía, concejal citante al debate, resaltó la labor operativa de las autoridades, pero les dio a entender que algo está fallando en su estrategia. “Desde 2016 los delitos de alto impacto han aumentado. Pero no podemos dejar a un lado la responsabilidad del Gobierno Nacional, porque es algo que pasa a nivel nacional. Por enfocarse en el proceso de paz se descuidó la seguridad urbana”, opinó el cabildante.



Otra de las opiniones expresadas por Mejía estuvo enfocada en el presupuesto asignado en seguridad y convivencia.



“Más de 125.000 millones de pesos en 2017 y más de 258.000 millones este año nos dicen que esta alcaldía se está enfocando en la seguridad. Que no esté funcionando es un tema que tendremos que abordar”, dijo el concejal, quien culminó pidiendo mayor acompañamiento e inversión social en zonas como la comuna 13 para evitar casos como reclutamiento infantil.



A esto, el secretario Tobón aseguró que “no se ha reducido un solo peso en inversión social. No solo en esta administración, sino en las últimas cuatro alcaldías”.

DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com

Twitter @AlejoMercado10