Más usuarios del Metro de Medellín podrán cambiar botellas por pasajes

Antes de cambiar botellas reciclables por recargas de la tarjeta Cívica del Metro de Medellín, Luis Enrique Urrego no tenía pasajes ni para ir al médico, caminaba por más de tres horas para llegar al centro, porque vive en Andalucía, uno de los barrios más periféricos, que se esconde en las laderas del nororiente de la ciudad.



“Cuando escuché hablar sobre los envases, vi una oportunidad y empecé a recogerlos del piso y redimirlos por pasajes, ahora puedo movilizarme con mi hija y mi esposa, es difícil para una familia que vive con menos de un salario mínimo”, cuenta Luis Enrique.

Al igual que él, 4.538 personas usaron la máquina de recarga verde del Metro, ubicada en la estación Universidad para la prueba piloto del proyecto (agosto- diciembre), que busca cuidar el medio ambiente y dar facilidades a personas de escasos recursos.



El gerente del Metro, Tomás Elejalde, explica que en esos cuatro meses, los pasajeros cambiaron 441.138 envases y ahorraron más de 22 millones de pesos en 11.028 viajes. “El número de envases depositados, representa un ahorro en la emisión de CO2 de más de 22 toneladas, equivalentes a lo que se ahorra si se retiraran de circulación 228 automóviles por un año o a lo que producen 92 árboles”, añade.



Por ello, además de la estación Universidad, el modelo de recarga verde se expandirá con cuatro nuevas máquinas verdes que se instalarán en la línea B, en uno de los Metrocables, en el Tranvía de Ayacucho y en la Línea 1 de buses, que se irán activando de a una cada dos meses.



Los puntos exactos, se definirán en zonas donde se genere más material reciclable y se cuente con espacio físico suficiente para no afectar la circulación de viajeros. También habrá máquinas en zonas externas al sistema como barrios y parques.

La firma Ingeniería Sostenible Global S.A.S. – Ciclo, desarrolló el software que permitió la interacción de la máquina verde con la red de la tarjeta Cívica. Así, por cada botella que los viajeros del metro llevaron a esta máquina, recibieron la transferencia de 50 pesos para sus viajes.



En los cuatro meses de prueba, usuarios como Luis Enrique cambiaron botellas reciclables por 500.000 pesos en viajes del sistema de transporte. Cada persona necesita 40 botellas para un pasaje, lo que representa que él recogió 10.000 envases.

“Todos los días, me levantó a las 3 de la mañana para recoger botellas en la calle, bajo desde los alrededores de la estación del metrocable de Andalucía hasta Santo Domingo y lleno costales”, describe el usuario.



El gerente del metro dice que además de brindar facilidades de viaje a las familias, cuidan el medio ambiente, y desde el punto de vista económico, hacen un ciclo virtuoso del reciclaje para aprovechar materia prima en materiales que la gente desecha.



Lucas Tobón Vanegas, gerente de Ciclo, explica que las nuevas máquinas tendrán mejoras en su capacidad y agilidad del proceso de recarga, “el sistema va a tener capacidad de identificar más rápido las botellas, y será más ágil el proceso de recarga”, añade.



La máquina ya no recibirá más envases de vidrio, porque durante la etapa de prueba, solo el 1 por ciento de los usuarios lo hicieron. Además, la manipulación de este material dificulta el proceso. Otra mejora tiene que ver con la implementación de unos compactadores que les permitirán subir de 240 a 700 botellas la capacidad de recepción de envases.



El gerente de Ciclo dice que muchas personas como Luis Enrique ya no tendrán que caminar para llegar a sus destinos y podrán ahorrar. Este proyecto es innovación social y ambiental.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

EnTwitter: @Johapareja