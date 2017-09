Más de 1.000 personas trabajan en Medellín para la llegada del Papa

05 de septiembre 2017 , 09:36 a.m.

La misa campal, evento central de la visita del papa Francisco a Medellín el próximo 9 de septiembre, tiene un cronograma de trabajo de 24 horas para organizar el montaje, a cargo de la Alcaldía y la Arquidiócesis de Medellín.



Aproximadamente 1.000 personas entre personal de la Alcaldía y empresas de montaje y logística, adelantan los trabajos para la instalación de los elementos necesarios para el evento que se realizará en el aeropuerto Olaya Herrera a las 10 de la mañana y al que se esperan entre 800.000 y 1’000.000 personas.

Según la Administración municipal, 250 personas están encargadas del montaje de sonido y pantallas de video; otras 220, divididas en 8 cuadrillas de Empresas Públicas de Medellín, tienden la red eléctrica que se requiere para este evento.



“Este personal instalará, además, 14 transformadores de energía y cerca de 116 proyectores de 1.000 vatios para proveer iluminación en la noche del viernes cuando se hará la jornada de preparación espiritual para la misa”.

Las labores de montaje y logística se realizan durante 24 horas Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

En la rampa que permitirá el acceso al público están dispuestas 80 personas y 5 máquinas de la Secretaría de Infraestructura Física.



En lo referente a servicios, se ingresarán a la pista del aeropuerto 937 baños que estarán al servicio de todo el público asistente y 6.700 vallas que se necesitan para demarcar los cuadrantes donde se ubicarán los asistentes a la misa.



Este montaje y puesta a punto del escenario es custodiado por 120 efectivos de la fuerza pública, que también estarán en el perímetro del aeropuerto.

Restricción en la circulación de vehículos de carga para los accesos a Medellín durante la visita del Papa #ModoPapa pic.twitter.com/oxjc1afSsx — MinTransporte (@MinTransporteCo) 5 de septiembre de 2017

“Ya se especificó cuál será la velocidad promedio, tanto en vehículos cerrado como en el papamóvil y así obstruir el menor tiempo las calles de la ciudad”, explicó el general Carlos Rodríguez, comandante Región Seis de Policía.



Agregó el uniformado, que la caravana que acompañará al sumo pontífice en los recorridos por Medellín estará conformada por 10 vehículos entre seguridad socorro y algunos medios de comunicación.



“El primer anillo de seguridad lo compone la gendarmería de la guardia Suiza y personal de la dirección de protección de la Policía Nacional. El segundo anillo será el cierre de vías y cerramiento de vallas”, indicó el General.

Cinco máquinas de la Secretaría de Infraestructura ayudan a los trabajos en el Olaya Herrera. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

En total, habrá 6.150 uniformados de diferentes entidades policiales. Asimismo, el evento contará con 240 equipos de intervención en salud, 40 puntos de atención básica, 20 médicos especializados, 80 ambulancias, 2 helicópteros, 7.240 voluntarios, 768 socorristas, 400 soldados del ejército y 100 bomberos.



Para facilitar el ingreso, el general Rodríguez informó que en el sector Belén Las Playas socializaron con la comunidad que por las 16 calles que convergen con la carrera 70 (detrás del aeropuerto), ingresarán en promedio 700.000 personas.



“Les pedimos que no ubiquen vehículos en espacio público entre el jueves a las 6 p. m. y el sábado a las 6 p. m. para facilitar el ingreso de los feligreses. Además de las sanciones, las grúas retirarán dichos vehículos que estén en la vía”, indicó el uniformado.



Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes para no sacar mesas, estufas o vitrinas para vender en vía pública y no entorpecer el camino de los feligreses.



