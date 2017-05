Más adiciones tendrá polémica obra de valorización de El Poblado

Aunque deberían ser los predios de El Poblado los que aumentarían su valor con las obras de valorización, lo único que ha incrementado de precio han sido los trabajos de las obras.



Así lo siente el Comité de Valorización de El Poblado que, con preocupación, tomó la noticia sobre la obra de la Transversal inferior con Los Balsos que se había prometido para este mes y que tendrá una adición en tiempos de 60 días y en dinero de 1.055 millones de pesos, para un valor total del contrato de 3.972 millones de pesos.

“De valorización no le vemos nada. Si algunos predios han subido de precio ha sido por la dinámica de la oferta y la demanda, no por las obras. De hecho, muchos se han desvalorizado”, indicó Gloria Gaviria, integrante del Comité de Valorización de El Poblado.



La Alcaldía informó que las adiciones se deben a dificultades adicionales halladas en las áreas intervenidas y a los impactos generados por la temporada de lluvia lo que generó retrasos en los trabajos.

Es una de las tantas adiciones que ha tenido la obra. El paso a desnivel de la loma de Los Balsos con la transversal Inferior es la más atrasada, la de mayores sobrecostos y críticas recibidas de los 23 proyectos de valorización de El Poblado, que fueron iniciadas en la administración anterior y estaba prevista para febrero de 2016. Es decir, lleva un año y tres meses de retraso.

El paso a desnivel de la loma de Los Balsos con la transversal Inferior es la más atrasada, la de mayores sobrecostos y críticas recibidas de los 23 proyectos de valorización de El Poblado Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

“Esta obra fue adjudicada por 9.832 millones de pesos y con los costos adicionales ya va en 18.000 millones. Esto es muy grave, cosas así no pueden seguir pasando en la ciudad”, reclamó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en noviembre del año pasado cuando informó que los costos adicionales relacionados con la contratación de los estudios técnicos y la ejecución de las obras requeridas para corregir la falla técnica los asumirá la Alcaldía, lo que no será una carga en los montos de valorización que deben pagar los contribuyentes de El Poblado.



En ese entonces, la Alcaldía suscribió una consultoría con la empresa Integral S.A. y un contrato de obra pública con la firma Conconcreto para mitigar el riesgo de la falla consistente en la construcción de dos vigas longitudinales, la repotenciación de las pantallas del deprimido, la colocación de pernos para conectar la losa del puente con las pantallas, la ubicación de filtros para el drenaje de aguas lluvias y la instalación de láminas de fibra de carbono con mortero de recubrimiento, entre otros.

Los Balsos X La Inferior, o el eterno gran negocio del "bien común", en "la planeación como reventa del suelo urbano ajeno" @ObrasMedellin — HURTADO & HURTADO (@abogadohurtado) 5 de mayo de 2017

Además, la estructura del puente sobre el deprimido fue adecuada para ajustar el proyecto a las Normas de Sismo Resistencia (NSR) de 2010, dado que los diseños iniciales correspondían a 2008.



“La ejecución viene haciéndose de forma impecable y no tiene ningún riesgo. Hemos dialogado con la comunidad y les hemos pedido paciencia. La obra avanza en un 76 por ciento y ya la estamos terminando”, manifestó César Augusto Giraldo, director del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed).

En este momento se están repotenciando las pantallas, las ejecuciones fuertes ya fueron terminadas según la Secretaría de Infraestructura de Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Paula Palacio habla de la obra de Los Balsos con Transversal Inferior En el sitio se adelanta una intervención con el fin de darle solución técnica al problema de estabilidad geotécnica y estructural detectado en 2016. El audio embebido no es soportado

Giraldo añadió que ingenieros patólogos y las aseguradoras evaluaron las viviendas afectadas por la obra y recomendaron esperar a que estas sean terminadas para hacer una evaluación de los daños pues no son graves o estructurales, según el funcionario.



Sobre el pago de valorización de los habitantes de El Poblado, el funcionario indicó que estos les han manifestado su inconformismo por padecer la obra por casi tres años



“Les hemos dicho que la valorización se cobra por la obra en funcionamiento. A medida que comience a funcionar se van a ver los beneficios, pero la posibilidad de devolver dinero por la obra, desde el punto de vista administrativo y procedimental es difícil salvo que se presenten demandas y en eso la comunidad lo ha entendido”, contó Giraldo.

Sin embargo, para la vocera del Comité de Valorización hay un gran número de familias que no están en capacidad económica de pagar dicha valorización y llevan más de dos años pidiendo que las exoneren del pago, algo que no ha pasado.



“De no solucionarles la situación lo más probable es que pierdan su hogar. Vamos a llevar el caso al Concejo de Medellín para que se modifique el proyecto de Acuerdo”, agregó Gaviria.



Sobre los beneficios, indicó que las obras solo les han traído problemas por retrasos, sobrecostos y diseño de las mismas. “Hay otras, como la de El Tesoro que tiene un problema de diseño; la de Los Parra, por no negociar el lote de un casino aledaño se puso en funcionamiento solo un carril cuando era una obra de doble calzada. Es el resultado de la improvisación”, expresó Gaviria.

REDACCIÓN MEDELLÍN