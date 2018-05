Mary Noreña lo soñó y lo hizo realidad: El Rancherito

21 de mayo 2018 , 06:10 a.m.

Aquella noche Mary Noreña se acostó, como solía hacerlo cada día, sin que nada presagiara que iba a pasar algo especial. Sin embargo, al día siguiente se despertó y lo primero que hizo fue contar a su esposo y a sus padres lo que había soñado.

“Soñé que salía a la carretera principal, a poner un puesto de comida en la orilla y que ahí estábamos vendiendo unas empanadas, unas arepas, unos buñuelos y otras viandas deliciosas. Imagínense que había una fila de carros interminable de gente que quería comprar”, le relató a su familia, natural del Suroeste antioqueño, con una voz y unas expresiones en su cara que hacían saborear con el pensamiento tan deliciosa muestra de la gastronomía paisa.

Así que, después, le dijo a su esposo, Gregorio Alzate: “Grego, mira que en el sueño nos iba muy bien, mucha gente nos quería comprar comida. Eso es una señal. Hagámoslo”.



Entonces Gregorio, un hombre de campo que siempre se había caracterizado por ser introvertido, de muy pocas palabras, le respondió: “No Mary, a mí me da pena”.

Ella le insistió: “No, no te dé pena. Vamos a convertir ese sueño en realidad”.

El caso es que le rogó durante una semana para que salieran a poner el puesto con la venta de comida. La respuesta de él era siempre la misma: un no rotundo.



Hubo un momento en que la señora se enojó y le soltó esta frase: “¡Ah! bueno, usted no quiere, pero yo sí”. Así que se calzó las botas de él, que por cierto le quedaban muy grandes, y se puso manos a la obra.



Tomó una pica y una pala y se subió a despejar el monte que había a la orilla de la carretera que va hacia la población de Amagá, con el firme propósito de abrir espacio para el negocio que tenía planeado montar.



Cuando Gregorio vio que el asunto iba en serio y que ella estaba allá trabajando, dijo: “Ni riesgos, no la puedo dejar sola”.

Trabajaron juntos esa semana organizando todo. Él salió al monte a buscar cuatro palos para construir una choza sencilla, tan humilde como ellos, pero hecha con todo el amor del mundo. La cubrieron con tejas Eternit (una marca con mucho reconocimiento en Colombia) que les regaló un familiar.

Hoy Nora Alzate, hija de Gregorio y Mary, cuenta que ese sueño de su madre fue el que dio origen a El Rancherito, una cadena de restaurantes que lleva más de 40 años ofreciendo a sus visitantes lo mejor de la comida de Antioquia y Colombia.



“Fue algo que mi mamá visionó. Lo vio en un sueño y dice que es un milagro que Dios le regaló. Ahora somos nosotros, sus tres hijos: Ruth, Mauricio y yo, quienes estamos al frente de esa labor de crecimiento, de apertura a otros lugares, siempre generando empleo y bienestar para muchas familias”, expresa.



Hoy El Rancherito, un referente de la gastronomía paisa, tiene 10 puntos en Antioquia y uno en Pereira, en las principales vías de salida de la ciudad a las diferentes regiones, en puntos absolutamente estratégicos y de gran afluencia de familias en sus vehículos.

Se puede hablar de una empresa sólida, que genera 500 empleos directos y 250 indirectos. Gracias a la iniciativa del director de Recursos Humanos, Sergio Usuga, hoy cuenta con un Fondo de Empleados constituido legalmente que sirve a los trabajadores porque a la vez que ahorran les genera rentabilidad y, además, pueden acudir a él por préstamos.



Otro de los logros de los que se sienten orgullosos es por la certificación obtenida en 2016 en la norma ISO 9001, después de tres años de trabajo dedicado. De esa manera se convirtieron en el primer restaurante colombiano certificado entre los que ofrecen comida típica nacional.



A la pregunta: ¿por qué son inspiradores? sus creadores responden porque en familia y con disciplina convirtieron un sueño en una realidad y luego lo extendieron por toda la región y, entre otras razones, porque tienen un servicio al cliente desde el cariño auténtico a quienes los visitan. y no desde el interés económico.

‘Historias de Negocios Altamente Inspiradoras’

Catorce historias recargadas de inspiración. Esa es la promesa del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, que esta semana lanzó el periodista, coach y conferencista Juan Carlos Yepes. El texto es el número cinco de una colección que recoge relatos de empresarios, con aprendizajes y enseñanzas, que son de máxima utilidad para quienes transitan por el mundo de los negocios.

El nuevo libro, que tiene prólogo de Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, incluye las historias de ParaConstruir, El Rancherito, Foccus, Megaequipos, Creafam, Frisby, Conhydra, Nativos, Kúbica, Selecta Consulting Group, D’Groupe, Supercerdo, Uninorte Incluyente y Compañía de Galletas Noel.

Juan Carlos Yepes, empresario, periodista y conferencista, es el autor del libro Foto: Cámara lúcida

Como novedad, el autor incluye entrevistas en vivo con los empresarios, a las que se puede llegar por medio de códigos QR que están en cada capítulo.



Yepes ha estado en el mundo empresarial durante 25 años y su faceta más conocida es la de presentador del programa de televisión Negocios en Tu Mundo, que se emite por televisión e internet para toda Iberoamérica. De ese contacto con empresarios hace cada año una selección para incluirlos en sus libros.

“Juan Carlos siempre ha podido encontrar las historias que inspiran a lanzarse al camino del emprendimiento”, dijo William Shaw, fundador de Viva Colombia, tras leer los relatos.



A partir de hoy y durante una semana compartiremos en estas páginas unos fragmentos de estas historia.



Juan Carlos Yepes

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN