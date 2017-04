Markus Schulz, un mundo de sonidos electrónicos con toques propios

Markus Schulz se presentará el próximo sábado 22 de abril en la discoteca Fahrenheit Club, la cual abrirá sus puertas desde las 10 de la noche para que los asistentes puedan disfrutar de la propuesta de este DJ alemán. Soul Entity y Jonnas B. serán algunos artistas locales que también estarán en escena.



Escuchar la propuesta musical de Schulz es identificar una evolución constante del género trance y progressive. El artista extranjero ha trascendido los países, pasando por Alemania y Reino Unido, para radicarse actualmente en Miami, donde realiza cada semana su programa radial online Global DJ Broadcast.

El gusto por la música electrónica nació cuando visitó en cuarto grado una emisora radial y, desde el año 1993, empezó su formación experimentando con sonidos para convertirse en DJ y productor. Fue en el 2000, cuando consolidó su propio sonido, el cual llamó Coldharbour, en honor a la locación del estudio donde trabajaba en Londres.



Para José Salazar, asiduo asistente a eventos de música electrónica, Markus Schulz ha mantenido viva su esencia, pero también ha evolucionado con la influencia de otros géneros como el progressive y el hard trance, gracias a lo cual creó un nuevo sonido propio que resuena con un público más amplio.

Sus influencias musicales abarcan géneros como el rock clásico, entre los que se destacan agrupaciones como Pink Floyd y Led Zeppelin, además de otros grandes productores musicales y DJ como Eric Prydz y Ferry Corsten, con quien ha trabajado mano a mano.



La tercera semana de abril, los asistentes podrán escuchar algunos de su hits, como Destiny, Nothing Without Me, Dark Heaven Waiting, Love Me Like You Never Did, Daydream, Without You Near, entre otros.



Onbeat y Baren son los productores de este evento. Las entradas tienen un valor de 102.000 y 125.000 pesos, incluido el servicio. Los asistentes deben ser mayores de edad y pueden comprar las entradas en Almacenes Escape, Pimientos Pizza y en el sitio web www.onbeat.co.



MARCO ANTONIO MADRIGAL GARCÍA

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN