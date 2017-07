Marinilla, primer municipio antioqueño con TDT

Cuando el pasado mes de abril llegó la directora de la Autoridad Nacional de Televisión, Ángela María Mora Soto, al despacho del alcalde municipal, Edgar Villegas, a darle la noticia de que Marinilla había sido seleccionado como uno de los 12 municipios de Colombia y por ahora el único en el departamento de Antioquia para ser beneficiados con equipos de recepción de la señal de Televisión Digital Terrestre, TDT, él no lo podía creer.

Ahora es una certeza que 2.039 familias marinillas serán beneficiadas con la instalación del mismo número de decodificadores y antenas de manera gratuita para acceder a la señal. Según la directora de la ANTV, esta inversión es uno de los beneficios que tuvo el Gobierno colombiano por haber elegido el estándar europeo. Solo en este territorio fueron destinados más de 1.000 millones de pesos para la etapa de socialización del programa.



Se escogió Marinilla porque se buscaba un municipio que ya tuviera instalado el servicio de TDT, cuyo índice de penetración de tv cerrada no fuera mucho para que la TDT no se vea como un sustituto sino como un complemento; que gran parte de su población perteneciera a los estratos 1 y 2 y que por cuestiones logísticas hubiera un aeropuerto cercano, y el municipio cumplía con todos esos parámetros.



El alcalde aplaudió la decisión de la ANTV en consideración a que no se había hecho ningún tipo de gestión para ser merecedores de tal gratificación. “Me alegré de que fuera mi municipio, pero me alegré más cuando de una forma tan transparente y tan ecuánime tomaron esta decisión de democratizar la señal de alta calidad”, señaló.



No habrá listas ni inscripciones. La selección de los hogares la hará la ANTV al azar teniendo en cuenta varias condiciones: que sea un hogar clasificado en nivel 1 o 2 del Sisbén y que no tenga instalada ninguna señal de televisión cerrada satelital, por cable o comunal.



En la fase inicial que comenzó el pasado 21 de julio, ya fueron escogidos los primeros 500, de los cuales ya se les instaló a 50. Se espera en un mes y medio instalarle al resto.



“Yo estaba en el parque cuando nos dijeron que habíamos salido favorecidos. Quedamos con 12 canales que se ven espectacular y no tenemos que sacar un peso para pagar nada”, expresó con efusividad Luz Marina Castro Suárez.



Igualmente Gloria Galeano se sintió feliz y agradecida porque ahora ella y su hijo tienen una imagen ‘clarita como el agua’.



En la segunda fase del proyecto podría salir beneficiado otro municipio del departamento de Antioquia. La ANTV está estudiando opciones en el Urabá. La decisión se podría conocer antes de un mes según señaló Mora.



Por otra parte, en el tema de la apropiación de la televisión pública y de la socialización del proyecto en la región, Teleantioquia es el canal encargado.



Hoy son 12 señales en alta definición las que los marinillos tienen a su disposición, pero a medida que el sistema se robustezca pueden ser 20 o 25 señales o por qué no 30 o 40 señales como se da en España”, indicó Ernesto Orozco, miembro de la junta directiva de la ANTV.

Le recordamos qué es la TDT y cómo la puede obtener:

En términos sencillos la Televisión Digital Terrestre es la misma señal de televisión abierta que usted conocía pero en alta definición y gratuita, es decir con mayor calidad de imagen y sonido sin interferencias, sin tener que pagar parabólica o televisión cerrada para tenerla.



Con ella podrá ver los canales privados de televisión abierta, RCN y Caracol; los canales públicos nacionales, Canal Uno, Señal Colombia y Canal Institucional; y el canal regional que tiene cubrimiento en el municipio en el que reside.



El 31 de diciembre del 2.019 será el apagón de la televisión analógica (por ondas) en Colombia con el que se hará la transición definitiva a la televisión digital (vía satélite) y podría quedar sin acceso al servicio de tv.

A la fecha, para disfrutar de la TDT usted debe:

Verificar si en el lugar donde vive hay cobertura TDT ingresando a www.tdtparatodos.tv.

Si su televisor es antiguo, deberá comprar un decodificador y una antena para recibir la señal porque no tienen la tecnología TDT incorporada.

Si su televisor fue comprado después del año 2.014 solo necesitará de una antena para conectarse porque ya viene con el sintonizador de TDT incluido, que es el estándar DVB T2.

NATALY BARRIENTOS G.

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN