‘Quiero trabajar para que las mujeres seamos más seguras’

Con un metro setenta de altura, cuerpo estilizado, piel delicada y rasgos fuertes acompañados de una gran sonrisa, la recién elegida como representante de la belleza de Antioquia compartió con EL TIEMPO parte de su vida, gustos y metas.

¿Cómo terminó participando en un reinado?

La mayoría de mi familia es costeña, para ellos el tema de las reinas y los reinados es de tradición y de orgullo, desde niñas nos alimentaban con temas de reinas. Además, yo desde pequeña amaba ver videos de reinados, mis amigos y familiares me decían que participara en el concurso, algunos maquilladores con los que trabajaba como modelo me decían lo mismo. Entonces vi la convocatoria por redes sociales y me dije que era la oportunidad para participar, ahora que estoy terminando mi universidad.

¿Qué quiere hacer como señorita Antioquia?

Siempre me ha gustado el entretenimiento, la presentación y el modelaje, pero lo que más me gusta es el diseño y la publicidad, como crear campañas e ideas, especialmente en lo que tiene que ver con el tema social.



Cuando me ponían en la universidad a hacer algún trabajo, siempre escogía una fundación que no vendiera un producto, sino una ideología. Ahora con este logro y su responsabilidad, quiero ir al territorio antioqueño y conocer de fondo los problemas y las necesidades de los habitantes, para aportar ideas.

¿Cómo va a representar a las mujeres antioqueñas?

Voy a llevar la alegría de las mujeres de la región, nuestra dulzura, ese lado amable que tenemos. Quiero que las personas cuando se me acerquen sientan una persona bella y amable, que haya un equilibrio entre belleza y buen corazón. Quiero trabajar para que las mujeres nos sintamos más seguras de nosotras mismas, que hagamos respetar nuestros derechos y nuestras opiniones.

Quiero ir al territorio antioqueño y conocer de fondo los problemas y las necesidades de los habitantes, para aportar ideas FACEBOOK

¿Qué sabe de las candidatas que competirán en el reinado nacional del 2018?

Una de las regiones más fuertes es Atlántico, han ganado muchos reinados nacionales, por eso desde ya voy a trabajar para ganarles. Estoy pendiente de la que será elegida, pero estoy tranquila, tengo raíces costeñas y soy paisa de pura cepa.

¿Le gusta la actual reina nacional?

Me gusta Laura González, su seguridad y el trabajo que está realizando a pesar de tantas críticas, yo me identifico mucho con ella porque cuando yo tenía 9 años y estaba en la escuela, al igual que ella era tratada como la fea del salón, me decían patito feo.

Háblenos de lo que le gusta...

Mi plato favorito es el ajiaco, también me gusta la bandeja paisa, la pizza, la hamburguesa sin ensalada, me encanta la comida chatarra, también me gustan mucho los dulces.



Me encantan la naturaleza y los perros, tengo siete. Me agrada el vallenato, el reguetón, además de las series de zombies y también dormir. Nunca tomo licor porque me da mucha resaca, no me gusta la comida saludable, no me gustan las verduras, no me gusta nada de comida de mar, no me apasiona mucho el deporte, aunque estoy dispuesta a hacerlo.

Lo que debe saber de María Luisa Bula

María Luisa Bula Echeverri, de 21 años, es la nueva representante de la belleza antioqueña. La joven nació en Medellín el 30 de mayo de 1996, en el barrio El Poblado.

Sin embargo, la mayoría de su vida la ha vivido en El Retiro (Oriente de Antioquia), en compañía de su mamá y su hermana Daniela Bula, de 19 años. La nueva reina antioqueña estudió la básica primaria y la secundaria en el colegio Vermont School Medellín y, actualmente, cursa el último semestre de Publicidad en la Colegiatura Colombiana.



Sus padres son barranquilleros y están separados. El padre es William Bula de 47 años, un ganadero de leche con operaciones en el Magdalena, mientras que su madre, Carolina Echeverri, de 39 años, es una empresaria de propiedad raíz horizontal en Medellín.



La bella María Luisa tiene novio, su nombre es Juan Daniel Plata, llevan cinco años de noviazgo, aunque se conocen de toda la vida. Estudiaron juntos desde el colegio y vivieron la niñez en la misma unidad residencial, por lo que en la familia de Daniel es considerada como una hija más.



María Luisa también dijo que se enfada cuando es testigo de algún caso de discriminación.



“Soy una mujer muy tranquila, pero lo que me saca de la ropa son las personas racistas, aquellas que discriminan por el sexo, las personas que no respetan la opinión de los demás y los que maltratan a los animales”, expresó.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO

Medellín