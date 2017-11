Malos hábitos de vida aumentan las enfermedades de los ciudadanos

Hoy los medellinenses padecen enfermedades que están más asociadas a conductas y estilos de vida poco saludable, que a una carga genética. Así lo aseguró Clara Luz Trujillo Escobar, subsecretaria de Salud Pública de Medellín. Hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, diabetes mellitus y obesidad son las más comunes, de acuerdo con la funcionaria.

La mayoría de estas enfermedades tienen su causa en el sedentarismo, el tipo de alimentos consumidos, el hábito de fumar o frecuentar espacios donde hay humo y el estrés generado en el ámbito laboral.



Particularmente, indicó Trujillo, la hipertensión es una enfermedad que tiene parte de carga genética, pero que se viene diagnosticando de forma más masiva por ser una enfermedad de origen silencioso. La persona podría pasar muchos años sin evidenciar ningún síntoma, y cuando lo descubre ya le ha dañado sus riñones o el corazón.



Por esa razón, la secretaría de Salud invita a las personas a acudir a los hospitales, especialmente después de los 25 años, para hacer un monitoreo de la presión arterial, tres veces en una semana, en tres días distintos, para identificar si se es hipertenso.

Se cree que de cada 100 medellinenses, 20 llegan a tener problemas de hipertensión arterial y antes de los 60 años pueden generar enfermedades isquémicas del corazón e infartos, o morir por enfermedades cerebrovasculares, según los expertos.



Hay muchos casos de pacientes que terminan con insuficiencia renal o en trasplante renal porque no fueron diagnosticados a tiempo con estos problemas de presión alta, o que una vez diagnosticados, no mejoran sus hábitos de cuidado o no ingresan a programas para tratarse, añadió la subsecretaria.



También explicó que al ser programas de promoción y prevención son gratuitos en todas las EPS de la ciudad, y cuando son pacientes diagnosticados con la enfermedad, los medicamentos son completamente gratuitos, sin cobro de ningún tipo de copago.



De otro lado, la diabetes mellitus tipo 1 es de tipo genética, pero la tipo 2 está asociada a los estilos de vida no saludable como el sedentarismo, el cigarrillo y el consumo alto de bebidas azucaradas.



La funcionaria agregó que en esta enfermedad sí se tiene carga genética pero a eso se le suma toda la carga de estilos de vida no saludable, por lo cual es muy probable ser diabético o hipertenso.

Según los expertos, los estilos de vida saludables deben empezar a fomentarse desde las primeras edades. Foto: Guillermo Ossa /EL TIEMPO

Promoción y prevención

Con el fin de hacerle frente a estos padecimientos, la alcaldía, a través de la secretaría de Salud, realiza hasta mañana a las 6 p. m., la Semana del Bienestar, una jornada de información, educación y comunicación para los ciudadanos.



Este tipo de trabajo se viene desarrollando desde vigencias anteriores. Durante el año se realizan actividades de intervención pero esta es de formación, y es la semana del año en que se trabaja la campaña de manera más masiva.



La secretaría de Salud planea expandir esta iniciativa a lugares más concurridos como centros comerciales, parques, bibliotecas y algunos sitios a los que la gente sale los fines de semana, mediante pedagogía lúdica y recreativa que enseñe hábitos de vida saludable.



En este espacio, a las familias, estudiantes, cuidadores, instituciones y empresas, se les asesora sobre cómo debe ser el lavado de manos, cómo realizar actividad física, controlar su peso y llevar una alimentación saludable, disminuyendo la sal, las bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados.



Justamente, una de las mayores preocupaciones de salud es la malnutrición de los habitantes. El 51,5 por ciento de la población adulta de Medellín tiene exceso de peso. De ese porcentaje, el 32,9 por ciento corresponde a sobrepeso y el 18,6 por ciento, a obesidad. Así lo determinó el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Medellín 2016-2028.



De acuerdo con la nutricionista Luz Marina Arboleda, en términos de prevalencia, en la capital antioqueña se presentan más sobrepeso y obesidad, que desnutrición.

“En los estratos más altos se presenta mayor obesidad, aunque en los bajos también hay casos”, añadió la experta. Esto se debe a que las familias de menos recursos económicos tienen más acceso a carbohidratos, azúcares y grasas.



Por otro lado, otras de las inquietudes que han expuesto los asistentes a las actividades de la Semana del Bienestar están relacionadas con el tipo de actividad que puede desarrollar un adulto mayor, la salud bucal, el consumo de alcohol y la planificación familiar.



También se les está enseñando a los niños, por ejemplo, cómo las sustancias de un cigarrillo pueden dañar el sistema pulmonar, a leer una etiqueta y aprender a consumir desde temprana edad los alimentos que sean más saludables.



En ese sentido, la médica pediatra Ana Pradera, afirmó que muchas enfermedades que los adultos mayores padecen las empiezan a adquirir desde la primera infancia y que, generalmente, cuando uno aprende a cuidarse desde niño, muy probablemente se cuidará en la edad adulta.



“El sistema de salud hoy tiene muchas dificultades, pero la mayoría de estas son más para acceso a consultas especializadas o procedimientos costosos. Cuando se trata de programas de promoción y prevención es difícil que a una persona le nieguen un medicamento”, aseguró la doctora Trujillo.



La funcionaria añadió que debe haber corresponsabilidad en términos de salud pública para que sea eficiente. Eso quiere decir que no solo se trata de que los pacientes cuenten con acceso a un médico o que tengan los medicamentos a la mano, sino que también acaten las recomendaciones para mejorar sus estilos de vida.



Nataly Barrientos Grisales

Para EL TIEMPO

Medellín