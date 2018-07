Luto en el teatro de Medellín: falleció Diego Sánchez, de Matacandelas

“Hoy Domingo 29 de Julio, a sus 51 años, se ha ocultado Diego Sánchez, alias Faustroll, Joe Flannegan, Pinocho, Lucas De Ochoa, Wilhem Grimm, Crispín, Chorrrillo Siete Vueltas, Nando, Reinel Robayo, don Manoplas, Jaiver Van Helsing, presbítero León Villegas, el Pretendiente, el Mico, el Astrólogo Coroconcholus, padre Ubú, Pomenchón...una multitud”.Con este mensaje, el teatro Matacandelas, de la capital antioqueña, anunció la muerte de uno de sus principales integrantes y miembro de su junta directiva.

Si bien la entidad no reveló detalles de las causas de la muerte del artista, dejó en claro que ocurrió en la ciudad.



En una entrevista colgada en la web del Teatro, Diego habla de sus inicios en el Matacandelas al que ingresó por medio de la música. “Empecé trabajando solamente en la parte musical y poco a poco me fui vinculando a la parte teatral y al comienzo me costó muchísimo", dijo

​

Sin embargo, actualmente era considerado como pionero y alma de este espacio cultural en Medellín. Y la comunidad artística se unió en voces de lamento y reconocimiento al fallecido artista.

Monedas para el barquero que hoy se nos lleva al GRAN TEATRERO Diego Sánchez @dieguitolindo hacedor del alma del Teatro @matacandelas.



¡Buen viaje Dieguito! ☹️ — Kanabico Objetor (@elANTIMILI) 29 de julio de 2018

“Como no nos gusta este país en el que vivimos, nos inventamos otro que se llama Matacandelas. Como no nos gusta mucho este mundo que nos han creado, creamos otros en el escenario”. Diego Sánchez. @matacandelas pic.twitter.com/eSVxTbu9eU — Mario Sánchez V. (@_MSanchez_) 29 de julio de 2018

Con tristeza y luto en el teatro nos despedimos de Diego Sánchez, pionero y alma del @matacandelas Un abrazo fraterno de #ACÁ y la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia, sus amigos y su público. Q.E.P.D pic.twitter.com/lrpQDSfY46 — ACÁ (@actoresACA) 29 de julio de 2018

“Hoy se apagó la luz terrenal de quien ha sido y será mi actor favorito infinitamente. Diego Sánchez me enseñó sobre la estupidez de los tergiversadores, sobre las posibilidades inagotables y a entender a la muerte como un ritual sagrado del que nadie se libra”, fue uno de los mensajes que comenzaron a ver en las redes sociales del Teatro.



Otros de los mensajes fueron dedicados a la pasión, lealtad y dedicación que Diego tuvo por el Matacandelas, al que dice que ingresó cuando tenía 17 años. “El teatro es una maravilla porque puede ser hecho por cualquiera”, contó en una entrevista.



Se espera que en la tarde de este domingo el Teatro amplíe información sobre dónde se realizarán las honras fúnebres del artistas.



MEDELLÍN