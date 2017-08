Los 'Lunes de ciudad' no van más en el Teatro Pablo Tobón Uribe

Este lunes se decidió que los 'Lunes de Ciudad', encuentros semanales que se han hecho durante cuatro años en el Teatro Pablo Tobón Uribe, se trasladarán a otro lugar.



De acuerdo con el director del centro cultural, Juan Carlos Sánchez, se está buscando renovar la programación del teatro y se quiere ampliar el grupo de organizadores de estos espacios de encuentro y conversación ciudadana.



Si bien la fecha coincidió con la presentación y "entrega voluntaria" de los ciudadanos que tiñeron de rojo cuatro fuentes de la ciudad, Sánchez dijo que esto no tuvo nada que ver y más bien fue una mala coincidencia.

Maira Duque, una de las organizadoras de 'Lunes de Ciudad', afirmó que esta salida se da voluntariamente pues consideraron que este espacio ya se había consolidado en la ciudad y prefirieron no modificarlo.

No fue que los echáramos ni mucho menos. El teatro les propuso a ellos que se transformara el espacio de los lunes para ampliar el espectro de organizadores

"Tuvimos una conversación con el director del teatro y en medio de la reunión propuso al comité organizador de 'Lunes de Ciudad' crear otro espacio de conversación los lunes en el Pablo pero con otro nombre y estructura. 'Lunes de Ciudad' es un espacio que se viene consolidando desde hace cuatro años, que es una marca y espíritu que se hace incluso en otras ciudades y países de América Latina. Le agradecimos por todo pero decidimos buscar otro espacio", comentó Duque.



Sánchez agregó que sigue siendo buena la relación que el teatro ha mantenido con los organizadores del evento, que son el colectivos La Ciudad Verde, la fundación Buena Nota y uno de la asociación Vecinos del Centro.



Tanto para el director del Pablo Tobón Uribe como para los organizadores de 'Lunes de Ciudad' es claro que el evento no termina. En estos momentos se está buscando otro espacio en el centro de la ciudad para realizar los encuentros, "hay propuestas de rotar los espacios en diferentes lugares, aún no hemos decidido, lo que sí sabemos es que queremos que siga siendo en la calle", contó Duque.

'Lunes de Ciudad' es un espacio que se viene consolidando desde hace cuatro años, que es una marca y espíritu. Le agradecimos al director por todo pero decidimos buscar otro espacio

Esta salida, reiteró Sánchez, no fue obligatoria. "No fue que los echáramos ni mucho menos. El teatro les propuso a ellos que se transformara el espacio de los lunes para ampliar el espectro de organizadores, y ellos, de manera cordial, expresaron que preferían que el teatro explorara otras actividades y formatos y ellos buscarían otro lugar", comentó.



En cuanto a qué evento se seguirá realizando en el Pablo Tobón Uribe, en remplazo de 'Lunes de Ciudad', el director expresó que por ahora están definiendo qué formato puede ser el más adecuado y buscando organizaciones ciudadanas para invitarlas a que hagan parte del proyecto.



Lo que sí es claro es que no necesariamente se seguirá haciendo el primer día de la semana y que no se llamará más 'Lunes de Ciudad' pues esta es una marca que no le pertenece al teatro.En redes sociales ciudadanos se han manifestado sobre esto:

Ve, qué mal que #LunesDeCiudad se vaya del @Teatropablot. Espacio necesario para la discusión y reflexión de los temas de Medellín. Muy mal. — Juan Alcaraz (@Juan_AlcarazS) 3 de agosto de 2017

Qué casualidad que el #LunesDeCiudad se dejase de hacer en el TPTU justo después de la manifestación de #FuiYo — Isabel Garcés (@isagarces_) 2 de agosto de 2017

Desconozco las razones por las que #LunesdeCiudad se va del @Teatropablot. Pero lo lamento. Pierde la gente y pierde el Pablo. — jennygiraldo (@jennygiraldo) 3 de agosto de 2017

Estoy segura de que #LunesdeCiudad no perdió. Pero la ciudad perdió ese espacio y esa conquista. El Pablo convertido en una subsecretaría... — jennygiraldo (@jennygiraldo) 3 de agosto de 2017

Un espacio de encuentro entre la diferencia

Desde su nacimiento, hace cuatro años, 'Lunes de Ciudad' se pensó como un momento para que los ciudadanos pudieran profundizar, conversar y escuchar opiniones diferentes sobre algún tema que fuera coyuntural en Medellín.



Al principio solo unas tres personas iban a los encuentros pero la acogida del evento ha ido creciendo al punto de que en la actualidad cada lunes (exceptuando los festivos) entre 70 y 80 personas asisten a las conversaciones.



Las reuniones tienen una duración aproximada de dos horas, durante la primera los invitados discuten sobre algún tema, en la segunda, se propicia una conversación entre el público y los invitados.



"Lunes de Ciudad es un espacio que busca poner en conversación a ciudadanos, académicos, empresarios, gobernantes, personas de muchos sectores sociales diferentes, y a personas que piensan muy diferente, en los extremos de cualquier aspecto", explicó Duque, quien agregó que esa diferencia es fundamental para que los debates en la ciudad no se den "de los mismos con los mismos".



Entre los invitados ilustres que ha tenido el evento están Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático, quien conversó con Enrique Santiago Romero, asesor jurídico de las Farc. En otra ocasión estuvo Aída Avello, de la Unión Patriótica, con José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático.En esos conversatorios la asistencia a 'Lunes de Ciudad' ha llegado a ser hasta de 600 personas, contó Duque.

