Los titíes liberados en la U. de Antioquia

Se dio inicio a la liberación de cuatro individuos de la especie tití gris en el campus de la Universidad de Antioquia (UdeA). Esta especie, nativa del Valle de Aburrá, se encuentra en vía de extinción debido a los maltratos y persecución que ha sufrido por parte de traficantes de fauna. Iván Darío Soto, biólogo e investigador de la UdeA que lidera este proceso, hizo énfasis en la necesidad de que las ciudades empiecen a propiciar espacios de relacionamiento y “tomar el mono tití como bandera permitirá cambiar el 'chip' e impulsar la conservación en las ciudades”.

Y es que, según Soto, son estos espacios urbanos a los que hay que apuntar debido a que casi la mitad de la población en Colombia vive en las urbes. La elección de la Universidad de Antioquia como hogar de estos cuatro monos no fue parte del azar, se debe a que en estas 24 hectáreas la especie ha tenido una historia particular. No se tiene claro cómo llegó el primer mono tití a la ciudadela universitaria, pero el ecosistema del campus es completamente capaz de proporcionar todos estos requerimientos de esta especie.

No estamos improvisando, sabemos qué comen, como duermen, a donde van y la UdeA les brinda todo lo necesario FACEBOOK

TWITTER

El rector de la entidad educativa, John Jairo Arboleda, expresó su alegría por el desarrollo de este proyecto de conservación de la fauna. Para Arboleda, la Universidad tiene toda la capacidad de profesionales y de espacios naturales para que esta especie pueda desarrollarse de la mejor manera.



Esta alianza en conjunto con el Área Metropolitana, autoridad ambiental del Valle de Aburrá, es casi una necesidad ya que la población de esta especie ha ido disminuyendo y hoy por hoy sólo hay dos individuos, así que urge relacionarlos con otros monos de la misma especie para poblar de nuevo este espacio considerado un pulmón verde de nuestra ciudad.

¿Qué viene para los titíes?

Nuevo hogar de titíes rescatados y rehabilitados. Foto: Foto: Bryan Andrés González

Soto explicó que el proceso de liberación será paulatino. En una primera fase los monos vivirán en una jaula ubicada en un jardín del campus; durante este periodo los titiés se adaptarán al nuevo ecosistema y podrán estar a la vista de los dos monos anfitriones. Una red y la jaula los separará inicialmente, con el paso de los días se desmontará la red exterior y tendrán más relacionamiento y finalmente, en aproximadamente un mes, serán completamente liberados para que desarrollen una nueva vida, dejando atrás los malos tratos de traficantes e inescrupulosos que los tuvieron en su poder antes de ser rescatados y rehabilitados.



En la ciudadela universitaria ya se empezó a realizar pedagogía en torno a la conservación y relación con los nuevos habitantes admitidos y con honores que esperan tener un buen rendimiento para poder continuar su vida universitaria, cosa que hará necesario el apoyo de los compañeros, que en primer lugar no deben alimentar ni mucho menos tocar a los monos para no interferir en el desarrollo de su adaptación.



Bryan Andrés González Vélez

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com

@GonzalezVelezB