Los retos urgentes para sostener la transformación de Medellín

El desarrollo y la transformación que ha vivido Medellín en los últimos años no la eximen de fallas persistentes y riesgos inminentes a los que se les debe prestar especial atención, según los expertos. Contingencias ambientales por la contaminación del aire, una rápida expansión urbana y las brechas de desigualdad que se mantienen son algunos de los aspectos que representan los mayores retos para la capital antioqueña y la región metropolitana.

El crecimiento de la población es uno de los grandes desafíos. En 2016, el número de habitantes era de 3,8 millones en el área metropolitana, de los cuales el 65,1 por ciento corresponde a Medellín. Las proyecciones indican que en los próximos 30 años, la población del territorio metropolitano crecerá 51,4 por ciento, y llegará a los 5,3 millones.



De acuerdo con Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, la ciudad se queda cada vez más sin suelos, lo que hace más complejos los procesos de renovación urbana e implica repensar la distribución de las viviendas de forma equilibrada. Para la experta no hay avances en la planificación del territorio.



Este punto está ligado a los problemas ambientales recientes. La calidad del aire está afectada por altos niveles de material particulado menor de 2.5 micrómetros (PM2,5) y, en menor grado, por material particulado PM10, razón por la cual en diferentes estaciones de medición se ha superado el límite establecido por la norma colombiana y se han declarado alertas desde el año pasado.

Las contingencias ambientales por la contaminación del aire son uno de los grandes problemas actuales del territorio metropolitano. Foto: Esneyder Gutiérrez

“Además de estas alertas rojas o naranjas por partículas dañinas para la salud, todos los días del año tenemos calidad del aire en alertas amarillas, aquí la normalidad es estar mal desde el punto de vista de calidad del aire. También hay problemas serios en la contaminación por ruido y estamos empezando a avizorar problemas con el suministro de agua en el valle de Aburrá”, indicó Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit.



El experto expresó su preocupación por la dependencia de esta región de los recursos naturales de otros municipios antioqueños. A esto se suma el crecimiento del parque automotor.



Pese a que las brechas de desigualdad se han cerrado en los últimos años, siguen falencias relacionadas con el acceso a la educación y a una mayor formalidad en el empleo. De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida de Medellín de 2016, el 64 por ciento de personas ocupadas obtenía remuneraciones desde menos de un salario mínimo, hasta un salario mínimo y medio.

Particularmente, los expertos recomiendan tomar acciones que aumenten las oportunidades de los jóvenes. Para Restrepo, la desigualdad también se evidencia en la persistencia de las brechas que hay en la calidad de la educación entre instituciones educativas públicas y privadas.



“Esto se correlaciona directamente con el empleo. Una educación de mayor calidad puede permitir acceso a educación superior. En muchas ocasiones, no se logra porque no están bien formados o porque no hay motivación. Las oportunidades de empleo van creciendo de acuerdo a los que estén mejor calificados”, dijo la directora.



Con ella coincidió Giraldo, quien expresó que los jóvenes siguen siendo la más vulnerable y que desde la administración 2008 – 2011 no se ejecuta una política pública exclusiva para ellos. La necesidad de incluir más a esta población no solo es por mejorar las posibilidades educativas y laborales sino también para aportar en la prevención de drogadicción y violencia.



Este es otro de los riesgos que corre la capital antioqueña. Si bien, Medellín superó su pasado como una de las ciudades más violentas del mundo, es importante bajar más la tasa de homicidios, cuya tasa estimada a diciembre de este año es de 22,4 por cada 100.000 habitantes.



Entre el primero de enero y el 31 de octubre, se registraron 468 homicidios, 21 más que en el mismo periodo de 2016. Según Giraldo, el ideal es bajar la tasa a 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Reducir también los hurtos en todas sus modalidades y mejorar la convivencia son otros desafíos de ciudad.

Los expertos recomiendan que las intervenciones en los barrios de la ciudad no solo sean de carácter militar sino también con programas sociales. Foto: Esneyder Gutiérrez

Por ello, también se debe lograr una coordinación eficiente con los demás municipios del área metropolitana, en políticas y proyectos de vivienda, educación, movilidad, medioambiente, salud, entre otras.



La transformación aún no se ha consolidado para que sea sostenible en el tiempo, puntualizó Giraldo: “Todavía no hemos acabado de construir un modelo de ciudad. No creo que pueda decirse –hablando en el lenguaje de la teoría de los puntos de inflexión– que hayamos logrado estabilizar los logros obtenidos y que esos logros estén generando una endogeneidad virtuosa. La complacencia, la distracción, el silencio de las dirigencias pública y privada de la ciudad debe acabar”.



Heidi Tamayo Ortiz

Redactora de EL TIEMPO

@HeidiTamayo

Medellín