'Los proyectos en Antioquia tendrán impacto nacional': Luis Pérez

03 de enero 2018 , 09:01 a.m.

Un viaducto que acortará la distancia entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. La central hidroeléctrica más grande del país. El túnel más extenso de Colombia. Estos tres proyectos tienen en común el 2018, un año en el que los dos primeros entrarán en operación y el otro comenzará obras.

Luis Pérez, gobernador de Antioquia, explicó que las grandes iniciativas que se desarrollan en el departamento “no son menuda”, ya que no solo dinamizarán la región, sino a todo el país.



El mandatario dialogó con EL TIEMPO sobre la gestión de 2017 y las expectativas para su tercer año de Administración.

¿Cómo van las grandes obras que están haciendo en Antioquia?

Trabajamos sobre ‘proyectos detonantes’ que avanzan bien. Por ejemplo, el Túnel de Oriente va sobre el 75 por ciento en trabajos y con seguridad se estará entregando en diciembre de 2018.

La hidroeléctrica Pescadero Ituango, que generará 2.400 megavatios, se inaugurará en septiembre de este año. Y el túnel del Toyo que conectará en cuatro horas a Medellín y Urabá, después de haber sorteado unas dificultades jurídicas y de contratación, empezará a ejecutarse entre el 20 y el 30 de enero.

¿Y la reactivación del ferrocarril?

Es algo que va a tomar tiempo hacer. Pero los avances que hemos logrado son muy importantes. Ya se contrató el estudio de factibilidad que debe estar listo en febrero y en cuanto a recursos, la Asamblea aprobó el uso de flujos futuros de Hidroituango.



Lo que sigue es buscar una banca de inversión que consiga esos recursos (1 billón de pesos). También estamos adelantando estudios de valorización y plusvalía. Espero que al menos el tramo de Caldas a Barbosa esté operando antes de terminar el gobierno.

¿Cómo va la pavimentación de vías terciarias?

Hay un estudio que dice que cuando se pavimenta el 10 por ciento de las vías campesinas se está disminuyendo en 5 por ciento la pobreza. De los 12.000 kilómetros de vías campesinas que hay en Antioquia solo 90 estaban pavimentados. Actualmente llevamos casi 700 pavimentados y están en proceso otros 300. Espero que a febrero ya hayamos cumplido la meta.

¿Qué otros proyectos de infraestructura vial hay?

Queremos que Antioquia sea la región que más Alianzas Público Privadas (APP) tenga en el país. Actualmente tenemos dos vías que estarán empezando obras en febrero que se harán bajo esa herramienta.



La vía Marinilla-Peñol-Guatapé, que podría costar 250.000 millones de pesos, y una vía de 13 kilómetros que irá desde el Alto de las Palmas hasta el aeropuerto de Rionegro, que costaría 650.000 millones de pesos. Llevamos dos años trabajando en esos proyectos. Es una buena señal que los empresarios estén pensando que en Antioquia se puede invetir más de un billón de pesos.



Otra cosa, considero que Antioquia debe estar conectada por ciclovías. El pasado diciembre, la empresa VIVA abrió la licitación para las del oriente cercano y unir a Guarne con el aeropuerto de Rionegro y el centro comercial Llanogrande. Luego sigue Llanogrande-La Ceja-El Retiro. También se abrió licitación en Urabá, donde habrá una ciclovía que unirá a Chigorodó-Carepa-Apartadó-Turbo. Y también para Santa Fe de Antioquia-Sopetrán-San Jerónimo. Serán más de 400 o 500 kilómetros de parques con ciclovías, redes camineras y un cinturón verde.

¿En el área de la salud también hay obras?

Adjudicamos una nueva torre para el Hospital La María por 35.000 millones de pesos. Al hospital de Caucasia le hacen falta 9.000 millones que vamos a poner, a ver si por fin lo entregan. Allí se han invertido más de 70.000 millones de pesos en tres gobernaciones y nada que se termina.



Contratamos diseños para una estructura en Caldas porque el Suroeste no tiene hospitales de tercer nivel. Allí tenemos un lote de 30.000 metros. En Itagüí haremos con la alcaldía y el Área Metropolitana un hospital municipal. Ya aportamos 5.000 millones de pesos. Y en Guarne también haremos uno y Santa Fe de Antioquia tendrá una torre nueva.

Siguiendo con salud ¿cómo está la situación en Savia?

Desde que me posesioné, Savia Salud tenía unas pérdidas que triplicaban su patrimonio. El plan de negocios no se ha cumplido desde que se creó y todos los planes de salvamento han fracasado.



Yo le he dicho al ministro de Salud, al alcalde de Medellín y al director de Comfama que pongamos como última fecha el 15 de enero para escuchar todas las propuestas que hay de salvación de la EPS. Si algunas son viables las acogeremos, de lo contrario, nosotros como departamento tomaremos una decisión, porque las pérdidas en 2017 superarán los 210.000 millones de pesos.

¿En qué va el proyecto del autódromo?

A esa iniciativa le ha tocado un peregrinaje bastante duro. Pasó de Bello a Rionegro, luego a La Ceja y finalmente volvió a Bello. Esta semana el alcalde de Medellín nos mandó una carta manifestándonos que estaba de acuerdo en que se hiciera el proyecto en el parque Tulio Ospina, que es propiedad de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación.



Esperamos que la próxima semana salga la licitación para el diseño del autódromo, que podría costar unos 60.000 millones de pesos. Lo tenemos como un parque de deportes a motor, es decir, que tenga utilización permanente y de múltiple uso. Este mismo mes se podría adjudicar y tenemos en el presupuesto de este año 40.000 millones de pesos destinados a ese proyecto.

Al IDEA se le ve involucrado en grandes proyectos, ¿ha perdido su razón social?

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) se pensó como un banco para los municipios y ese sigue siendo su primer negocio. Pero ahora los bancos les ofrecen hasta mejores tasas a los municipios u otros beneficios, por lo que se volvieron competencia.



Como su nombre lo dice, la entidad busca el desarrollo de Antioquia, por eso el IDEA siempre ha estado en proyectos importantes como Pescadero Ituango, como socio. Cuando comience a generar utilidades esos recursos harán del IDEA una de las empresas más poderosas de este país porque es socio de una empresa que generará casi 15 billones de pesos. Si es necesario que se meta en el puerto de Urabá lo vamos a hacer, ya tenemos aprobada la Ordenanza de la Asamblea.

¿Y la Universidad Digital ya tiene sede?

Ese proyecto ya recibió la aprobación del Ministerio de Educación y de la Asamblea Departamental.



Tomamos la decisión de que la sede de esta institución será en La Alpujarra porque cuenta con las condiciones apropiadas como la accesibilidad y los espacios públicos. Solo resta terminar los programas de estudio y articularnos con las sedes de instituciones de educación superior públicas de las subregiones.

¿Cómo sigue la situación en Belén de Bajirá?

Allí hemos ganado todas las batallas. Las mesas de votación ubicadas en el corregimiento las pensaban mover a Chocó, pero con argumentos fuimos a la Registraduría Nacional y reafirmó que las mesas están y se quedan en Antioquia.



Lo del mapa del Instituto Colombiano Agustín Codazzi (Igac) no tiene ninguna fuerza jurídica. Para publicar un mapa que modifique un territorio se necesita la firma de los gobernadores vecinos (Valle, Risaralda y Antioquia) y ese no las tiene.

Otro de los programas clave de la Gobernación es ‘Antioquia Libre de Coca’ ¿Cree que se puede lograr esa meta?

Suena raro, pero el Gobierno tiene que ser más competitivo que los delincuentes. Es decir, que a las familias que sustituyan sus cultivos de coca se les debe garantizar la compra de los productos lícitos. El último dato que tenemos es que en Antioquia hay 8.855 hectáreas distribuidas en minifundios, donde cada familia cocalera tenía entre tres y cinco hectáreas.



Comenzamos a hacer una caracterización porque tenemos una solicitud de 11.000 familias que quieren vincularse a la iniciativa. En Briceño registraron 1.201 personas, en Tarazá 2.100 familias.



Hay otras zonas álgidas como Valdivia, que tiene el 30 por ciento de la coca de Antioquia. En esas zonas también vamos a hacer 74 kilómetros de vías.



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com

En Twitter @AlejoMercado10