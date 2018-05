Los problemas que quedan por resolver en la crisis de Hidroituango

La alerta que se mantiene por los movimientos detectados en la montaña de Hidroituango en los últimos días también llevó a concluir a los técnicos y expertos que hay alta probabilidad de que ocurra un derrumbe, si bien, se prevé que no será de magnitudes exageradas.



Así lo informó este jueves 31 de mayo, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM., quien añadió que no es posible predecir cuánto ocurrirá ni la cantidad de tierra que caerá. Este es uno de los cuatro factores que deben resolverse en este momento en el proyecto.

¿Qué pasará con la montaña?

Ese es uno de los problemas que deben resolverse en este momento en Hidroituango, por ello, equipos de última tecnología funcionan todo el día para determinar el comportamiento de la montaña.



De acuerdo con la información arrojada por los radares que trabajan constantemente monitoreando todos los puntos de dicha montaña, los movimientos están por debajo de los 10 milímetros por hora, lo que no se considera una amenaza de deslizamiento. Si se sobrepasa este nivel de movimiento, se hace la evacuación preventiva de trabajadores como medida de prevención.



El derrumbe del pasado sábado fue precedido por movimientos de 70 milímetros por hora, pero no fue de grandes magnitudes y se espera que el que posiblemente ocurra en las próximas horas o días sea similar. Si el derrumbe se presenta en la parte derecha no tendría mayores afectaciones a la obra, si se presenta en la parte izquierda puede caer donde están los trabajadores, por eso se ordena la evacuación.

Londoño también dijo que tratar de pronosticar con tiempo si va a existir un derrumbe o no y en cuál parte de la montaña, así como el volumen que tendría es difícil de hacer. Por ello, se contemplan varios escenarios.



El peor es que el movimiento sea mayúsculo y produzca una ola sobre el embalse, que podría llegar a sobrepasar la presa y amenazar su estabilidad. El segundo escenario es que el movimiento de tierra sea muy grande y tape el canal por donde entra el agua al vertedero, con lo que se perdería la solución de sacar el agua por ahí y tendría que seguir siendo evacuada por casa de máquinas. El tercero es que el derrumbe no sea tan grande y no produzca ni lo uno ni lo otro.



"El monitoreo en este momento no nos da información de que vaya a presentarse un movimiento mayúsculo de tierra, sino un movimiento de capa vegetal que lo tenemos calculado en unos 130.000 metros cúbicos de tierra que no produce la ola ni taparía el vertedero", explicó el gerente.



La situación con la montaña va a generar que se llegue a cambiar de nuevo el tipo de alertas para las comunidades aguas abajo.

En caso de que el escenario sea el de menos riesgo, alrededor de 130.000 metros cúbicos de tierra podrían caer en el sector del pozo de compuertas, donde está la parte alta de las compuertas que cierran los túneles de captación, los cuales serían afectados. Allí no hay actualmente obras, en vista de que los trabajadores podrían sufrir daños.

La situación en el embalse

Cuando termine la temporada de lluvias, a mediados de junio, el nivel del embalse no seguirá creciendo. Además, se tiene presupuestado que en unos cinco días va a llegar el agua al nivel del vertedero, cuyas losas estarán listas este fin de semana y el túnel de acceso cerca del vertedero tardará cinco o seis días en ser taponado.



Entre tanto, llegar a la cota 415 de lleno prioritario de la presa se logrará aproximadamente el 7 de junio. Esto dará mayor garantía de disminuir los riesgos. De acuerdo con Londoño, la presa está en buenas condiciones estructurales, no está debilitada y sigue firme, con una base de 900 metros de longitud.

¿Habrá más destaponamientos de túneles?

EPM informó que hasta que no sea taponado el túnel derecho de desviación, que se ha abierto naturalmente en dos ocasiones, no se podrá resolver el factor de posibles nuevos destaponamientos.



Resolver esto puede tardar hasta dos meses porque se debe ubicar un taladro que perfore la montaña más de 200 metros, para que llegue abajo del túnel y se vaya llenando de concreto hasta que se tapone. El trabajo tomará unos dos meses.

¿Cuándo cerrar casa de máquinas de nuevo?

No hay una fecha exacta. Para cerrar de nuevo casa de máquinas y evitar que el agua siga pasando por allí, se debe estar seguros de que el sistema del vertedero y la presa están funcionando correctamente.



El agua por casa de máquinas fluye por las compuertas 1 y 2 y está en las condiciones que se espera, entre los 1.000 y 1.100 metros cúbicos por segundo. Solo cuando se saque el agua se sabrá cuál es el deterioro de este lugar.



