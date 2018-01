Los niños de Medellín recibieron motivación para estudiar

Camilo se sentó delante de la puerta de su casa cuando sintió que en su barrio, Villa de Guadalupe, sector nororiental de Medellín, algo raro sucedía. Primero vio pasar personajes coloridos que bailaban y cargaban tambores. Luego, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, apareció frente a su casa.



Ambos se saludaron apretándose las manos y el alcalde le preguntó si ya se había matriculado al colegio. La respuesta fue “todavía no”.

Con unos 10 años, camisa roja y sin zapatos, Camilo se encogió de hombros, bajó la mirada y no supo qué respuesta darle al alcalde cuando le preguntó por qué no se había inscrito al colegio, si las clases en todo el país empiezan este lunes.



El niño le prometió al mandatario matricularse, cuando este le dijo que la educación es lo más importante y que su futuro dependía de que estudiara. El encuentro terminó con un abrazo que fue retratado por algunos fotógrafos presentes.



La visita del mandatario al barrio hizo parte de la estrategia ‘En el colegio contamos con vos’, una iniciativa propuesta en 2016 por la actual Administración, que ya ha recorrido otras zonas de la ciudad y que busca reducir los índices de deserción escolar y motivar a más niños y adolescentes a ir al colegio.



Con megáfono en mano, el alcalde invitó a los habitantes del sector a que salieran de sus casas y se acercaran al parque, en un intento de concientizar a las personas sobre la importancia de educarse.

El alcalde recorrió las calles en busca de jóvenes desescolarizados. Foto: Guillermo Ossa

“No hay excusa alguna, para que alguien diga que no encontró un cupo” era alguna de las frases que resonaban en Guadalupe.



Según el mandatario, Medellín cuenta con 350.000 cupos en diferentes instituciones educativas oficiales y hasta hoy van matriculados 280.000 estudiantes.

En su recorrido por las calles húmedas e inclinadas del barrio, el alcalde se encontró con varios niños en la misma situación de Camilo. Pero la mayoría de las calles estaban colmadas de jóvenes curiosos gozando de su última semana de vacaciones, antes de empezar a estudiar.



Daniela, de 8 años, estuvo atenta a las palabras del mandatario y aunque no habló con él, aseguró que cuando ve a sus amigos en el colegio aburridos, les dice que no pueden faltar, porque estudiar es necesario.



El grupo bajó por la carrera 40 invitando a niños y jóvenes a matricularse en el parque del barrio. Uno de los 20 puntos dispuestos en la ciudad para facilitarles a los padres los procesos de inscripciones.



📚Queremos que todos los niños y jóvenes de la ciudad tengan acceso al sistema educativo. Desde 2016 hemos realizado 50 jornadas de búsqueda de niños desescolarizados en los barrios con mayor tasa se deserción, 2.196 de los niños encontrados regresaron al colegio. pic.twitter.com/CQMxUyvyXB — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) 12 de enero de 2018

Entre las personas que caminaban hacia la cancha del parque, estuvo Wendy Zapata, una joven que hace cinco años, cuando tenía 15, quedó embarazada y tuvo que posponer sus estudios.



Un día, mientras cuidaba a sus gemelas, tocaron la puerta de su casa y la convencieron de terminar el bachillerato. Como ella, la alcaldía ha logrado escolarizar a 2.196 niños que habían dejado de estudiar.



El espacio también sirvió para dialogar con padres de familia. Una señora que tenía en brazos a dos menores, prometió esforzarse para que se gradúen en un futuro. Un padre que subía la loma de la mano de su hija, le dijo emocionado al alcalde: “Ya estamos matriculados”.

El secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, afirmó que el proceso educativo requiere responsabilidad, no solo de los rectores y los profesores, sino de las familias, para que vean la educación como la mejor forma de que los niños puedan consolidar su proyecto de vida.



Ya reunidos en el parque, entre niños, jóvenes y padres de familia, los Cantores de Chipuco cerraron el encuentro. Y en Villa de Guadalupe más niños como Camilo se matricularon para este nuevo año escolar.





