Más líos para contralor de Antioquia, taxista habría avalado su título

Que al parecer se realizó procedimientos estéticos de manera irregular en un hospital que auditaba; que por tener letra fea alguien llenó su formulario para concursar como Contralor y por eso la equivocación en su presunto título de doctorado.



Las polémicas que rondan al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña no paran.



Esta vez, en audiencia ante la Procuraduría General donde se investiga la presunta falsedad en la hoja de vida del Contralor, se evidenció que la empresa A.N.I Omega, contratada para que evaluara y validara los estudios de los aspirantes a la Contraloría de Antioquia, tenía como representante legal a un taxista de Medellín.

En la audiencia, el representante legal explicó que su hija –quien sería la dueña de la empresa- le entregó el documento y él simplemente firmó. Asimismo, aseguró no saber nada de la labor para la que se contrató a la firma. De igual forma, la hija del hombre, reconoció no tener la experiencia necesaria para conocer el puntaje que otorga dicho título.



Y es que el aparente doctorado que le avalaron a Zuluaga Peña, le otorgó 40 puntos adicionales en el concurso para el cargo.



Por su parte, Jorge Gómez, exdiputado de Antioquia que denunció el caso, aseguró que a diferencia de lo que dijo el abogado defensor en la audiencia, es que “la verdad sobre el falso doctorado del contralor de Antioquia es que él alegó para que le reconocieran un título que no tiene. Tampoco es que le llenaron la hoja de vida porque tiene mala letra, la verdad es que mintió sobre sus títulos”.

Esta fue la reclamación del Contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña al Concejo de Envigado pidiendo, en otro concurso, que se le aceptara el doctorado que no tiene.

Qué él y los mismos y las mismas que insisten en sostenerlo no insistan en engañar!!!

En su cuenta de Twitter, compartió parte de un documento en el que se puede ver una reclamación para que se tenga en cuenta los supuestos estudios para corregir el puntaje obtenido.



Esta semana, se realizarán los alegatos finales de la audiencia que tiene lugar en la capital del país, y se espera que antes de terminar el año se conozca la decisión de la Procuraduría sobre si sancionará o no al funcionario.



Por su parte, el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, dio a conocer que la misma empresa que avaló los estudios de Zuluaga, también participó en la elección de funcionarios públicos por lo menos en 14 municipios de Antioquia.



Entre los más sonados están los de la Personería de Rionegro y El Bagre, los cuales fueron declarados nulos por tutela.



“No se puede contratar a una empresa como esta (A.N.I. Omega) creada en el 2008 con un presupuesto de 1’400.000 pesos y entregarle contratos y responsabilidades de la magnitud de la elección del Contralor de Antioquia”, contó el corporado.



